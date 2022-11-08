В Ватикане заговорили о переговорах Украины с Россией: зовут к себе

Папа Римский Франциск продолжает делать абсурдные заявления по поводу российско-украинской войны и отношений между нашими государствами. Понтифик призвал обе страны сесть за стол переговоров.

Утром 8 ноября одна из самых популярных ежедневных итальянских газет сообщила, что Ватикан может стать местом для переговоров между Украиной и Россией. С такой инициативой выступил сам глава католической церкви.

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"Нейтралитет" во время войны

Очевидно, понтифик Франциск хочет взять на себя роль миротворца, потому решил призвать Россию и Украину к переговорам. По его словам, Ватикан может стать той же "нейтральной зоной" и площадкой для диалога между двумя государствами.

В своем недавнем интервью он сказал, что три мировых войны в одном веке – это недопустимо и поощрил всех быть пацифистами. Конечно, в этих словах нет ничего плохого – ни один адекватный человек не стремится к войне. Очевидно, что все украинцы выступают за то, чтобы ежедневные обстрелы закончились.

Проблема Папы в том, что он выступает за "абстрактный мир", не говоря прямо о том, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой. Поэтому у многих прихожан католической церкви может сложиться мнение, что не только Россия, но и наше государство виновато в этой войне, хотя мы все понимаем, что это не так.

Более того, у украинцев, для которых понтифик является авторитетом, могут закрасться ложные сомнения о том, что с ними "что-то не так", ведь они "финансируют войну" – например, помогая Вооруженным Силам.

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Папа Римский верит в "русский гуманизм"

Недавно понтифик проводил пресс-конференцию для прессы, в которой сказал, что его поражает "несвойственная для россиян" жестокость. Саму нацию террористов он назвал "великим народом". Кроме того, упомянул о "великодушном Достоевском" и "высокоценностной" русской литературе.

Что такое гуманизм (специально для Папы Римского) Явление еще со времен культуры эпохи Возрождения. Главная его идея – новое отношение к феномену человека, в частности, акцент на человеке как высшей ценности.

Источник: Энциклопедия современной Украины

Россиян трудно назвать гуманистами после зверств, которые они совершили в Буче, Бородянке, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и других городах. Также русскую литературу сложно назвать "великой и гуманистической". Это доказала литературовед Вера Агеева в одном из своих интервью о русском империализме. Она отметила, что российский гуманизм всегда заканчивается в Украине, в частности в культуре.

В качестве примера Агеева привела произведение Михаила Булгакова "Я убил". В этом небольшом тексте врач убивает украинского военного только за то, что он и поддерживает Украинскую Народную Республику. О какой человечности может идти речь в России, если русская литература пропагандирует ненависть.

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