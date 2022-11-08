Вранці, 8 листопада, одна з найпопулярніших щоденних італійських газет повідомила, що Ватикан може стати місцем для перемовин між Україною та Росією. З такою ініціативою виступив сам глава католицької церкви.

Читайте також Обрана стратегія Ватикану не змінюється, – політолог пояснив останню заяву Папи Римського

"Нейтралітет" під час війни

Вочевидь, понтифік Франциск хоче взяти на себе роль миротворця, тому вирішив закликати Росію та Україну до перемовин. За його словами, Ватикан може стати тією самою "нейтральною зоною" та майданчиком для діалогу між двома державами.

У своєму недавньому інтерв'ю він сказав, що три світові війни в одному столітті – це неприпустимо та заохотив усіх бути пацифістами. Звісно, в цих словах немає нічого погано – жодна адекватна людина не прагне війни. Вочевидь, усі українці виступають за те, аби щоденні обстріли закінчились.

Проблеми Папи у тому, що він виступає за "абстрактний мир", не говорячи прямо про те, що Росія є агресором, а Україна – жертвою. Через це у багатьох прихожан католицької церкви може скластися думка, що не лише Росія, а й наша держава винна у цій війні, хоча ми всі розуміємо, що це не так.

Ба більше, в українців, для яких понтифік є авторитетом, можуть закрастися хибні сумніви про те, що з ними "щось не так", адже вони "фінансують війну" – наприклад допомагаючи Збройним Силам.

Читайте також Макрон просив Папу Римського про дзвінок до Путіна, Кіріла і Байдена щодо війни в Україні – ЗМІ

Папа Римський вірить у "російський гуманізм"

Нещодавно понтифік проводив пресконференцію для преси, у якій сказав, що його вражає "невластива для росіян" жорстокість. Саму націю терористів він назвав "великим народом". Окрім того, згадав про "великодушного Достоєвського" та "високоціннісну" російську літературу.

Що таке гуманізм (спеціально для Папи Римського) Явище ще з часів культури епохи Відродження. Головна його ідея – нове ставленні до феномену людини, зокрема акцент на людині як найвищій цінності.

Джерело: Енциклопедія сучасної України

Росіян важко назвати гуманістами після тих звірств, які вони вчинили у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах. Також російську літературу важко назвати "великою та гуманістичною". Це довела літературознавиця Віра Агєєва в одному зі своїх інтерв'ю про російський імперіалізм. Вона зазначила, що російський гуманізм завжди закінчується на Україні, зокрема в культурі.

Як приклад Агєєва навела твір Міхаїла Булгакова "Я вбив". У цьому невеликому тексті лікар вбиває українського військового лише за те, що він українець та підтримує Українську Народну Республіку. Про яку людяність може йтися в Росії, якщо російська література пропагує ненависть.

Варте уваги – Папа Римський зробив чергову скандальну заяву: дивіться відео