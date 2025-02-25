Я не исключаю медицинские отклонения, – республиканец отреагировал на одиозные действия Трампа

Дональд Трамп занимает пост президента США всего более месяца, но в течение этого времени политик отметился кучей одиозных заявлений и действий, которые настораживают даже его сторонников.

Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом попытался объяснить, с чем может быть связано вызывающее поведение Трампа.

Важно Встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро", – Белый дом

Какая причина вызывающего поведения Трампа

Глава Белого дома проявляет неуважение не только к Владимиру Зеленскому, но и другим европейским лидерам. В частности, 22 февраля состоялась встреча польского президента Анджея Дуды с Трампом, на которую лидеру Польши пришлось ждать полтора часа. В то же время сам разговор длился 11 минут.

Через два дня, 24 февраля, в Вашингтон на встречу с Трампом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Впрочем, когда Макрон подъехал к Белому дому на автомобиле, Трамп не встретил его у входа.

Ранее такого не наблюдалось. Обычно Трампа сам ждал гостя. Белый дом должен дать объяснение этому. Тем более приехал президент одной из крупнейших стран Европы – Франции,

– сказал Пинкус.

Однако он успокаивает тем, что в Конгрессе есть много адекватных политиков и друзей Украины, в частности республиканцы, которые настороженно относятся к тому, что позволяет себе Трамп.

У меня есть информация о том, что республиканцы в содружестве с демократами положат на стол Трампу свое обращение с разъяснениями. Конечно, об импичменте не может быть и речи, ведь это будет самоубийство для республиканцев. Я думаю, что Трампу это так просто не пройдет. Разве если у него есть какие-то серьезные мотивы. Я не исключаю, что у него могут быть какие-то медицинские отклонения,

– отметил член Республиканской партии.

Учитывая то, сколько катаклизмов в жизни он пережил. В частности, будучи бизнесменом, Трамп имел более 3000 судебных исков, пережил три банкротства с многомиллионными потерями. Во время своей каденции побил рекорд – у него было два импичмента.

Если бы Трамп не победил на выборах, то не исключено, что он был за решеткой из-за 34 обвинений, которые ему выдвинули. Конечно, все это не могло не сказаться на его психике. В то же время есть другой вариант – сторонники Трампа говорят, что он готовит ловушку для Владимира Путина, от которой все будут в восторге,

– добавил Пинкус.

Он надеется на двухпартийный Конгресс, который не позволит Трампу в дальнейшем так вести себя. В то же время бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в заключении, заверил, что глава США "не сумасшедший, а очень умный человек". Он просто имеет свой стиль и путь.