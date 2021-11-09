Скандальный "экс-слуга" едет в оккупированный Донецк говорить с боевиками "с глазу на глаз"

Скандальный Евгений Шевченко, изгнанный из "Слуги народа", снова отличился. В этот раз нардеп собрался поехать в оккупированный Донецк к пророссийским боевикам.

Он повторил пропагандистский тезис о том, что "наши люди друг в друга стреляют". На этом Шевченко не остановился, написав, что "кому-то нужно начать диалог".

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Без разговора с глазу на глаз – мира не достичь. И не надо мне рассказывать о "легитимизации" боевиков,

– продолжил скандальный нардеп.

Что известно о Шевченко Нардеп регулярно попадает в разные скандалы. Шевченко неоднократно делал противоречивые заявления в СМИ. В частности, говорил о "гражданском конфликте в Украине" и заявлял, что "Майдан был ошибкой". В феврале 2021 года ездил в Беларусь, чтобы посетить Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко. Он 20 апреля 2021 года снова поехал в страну, чтобы встретиться с белорусским диктатором.

Шевченко выгнали из "Слуги народа"