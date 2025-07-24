Российский оборонный холдинг "Вертолеты России" получил более 600 миллионов рублей аванса за ремонт президентских вертолетов Кубы. Однако контракт так и не начал выполнять.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Российский оборонный холдинг "Вертолеты России" снова в центре международного скандала.

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Россия подставила Кубу с ремонтом вертолетов

Речь идет о контракте с кубинской компанией "Техноимпорт" на капитальный ремонт двух вертолетов Ми-17-1В, принадлежащих президенту Кубы. Документы, которые оказались в распоряжении InformNapalm и MILITANT INTELLIGENCE, свидетельствуют: несмотря на уплаченный аванс в более 600 миллионов рублей, Россия не приступила к выполнению соглашения.

Ремонт по-русски / Фото: InformNapalm

Контракт был заключен в рамках масштабного сотрудничества между двумя странами, которое не прекратилось даже после полномасштабного вторжения России в Украину. Как следует из переписки, опубликованной ранее, российская сторона регулярно срывает дедлайны, накидывает дополнительные платежи и фактически ведет себя как мошенник на международном рынке ВПК.

К тому же, у "Вертолетов России" регулярно утекают секретные документы, что открывает лазейки для постороннего вмешательства в оборонные процессы.

Интересно, что в мае 2024 года президент Кубы публично выразил обеспокоенность из-за катастрофы с вертолетом президента Ирана. Это могло стать поводом для давления на Россию, чтобы та наконец начала ремонт техники главы государства.