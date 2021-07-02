Скандальный ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна
Источник:ОАСК
Окружной административный суд Киева рассмотрит иск российского рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины. Исполнитель требует, чтобы его исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства. То есть участников не будут уведомлять.
Ранее ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Накануне скандальный суд отложил иск рэпера, потому что в нем не были соблюдены государственные требования.
В установленный судом срок истец устранил выявленные недостатки искового заявления. Сейчас документ и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ,
– заявили в ОАСК.
Что известно об обращении Моргенштерна
17 июня российский рэпер подал иск к ОАСК. В нем исполнитель требует отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Кроме того, россиянин просит отменить запрет на въезд в нашу страну.
Рэпер в "черном списке" Минкульта: главное
- Моргенштерна добавили к этому списку из-за "пропаганду насилия и наркотиков".
- Ранее рэпер говорил, что отменяет запланированные концерты в Украине, потому что ему "страшно ехать".
- Вероятно, исполнителя так напугали события во время его выступления в Одессе в декабре 2019 года. Тогда одесситы находились в трауре по погибшим в колледже. В то же время Моргенштерн со сцены назвал это "йо**ной показухой".
- Соответствующее видео возмутило пользователей сети, а рэпера раскритиковали.