Скандальный ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск российского рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины. Исполнитель требует, чтобы его исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства. То есть участников не будут уведомлять.

Ранее ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Накануне скандальный суд отложил иск рэпера, потому что в нем не были соблюдены государственные требования.

В установленный судом срок истец устранил выявленные недостатки искового заявления. Сейчас документ и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ,

– заявили в ОАСК.

Что известно об обращении Моргенштерна

17 июня российский рэпер подал иск к ОАСК. В нем исполнитель требует отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, россиянин просит отменить запрет на въезд в нашу страну.

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