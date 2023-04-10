Ткачев заявил, что слишком много женщин управляют своей жизнью. Он же убежден, что место женщины на кухне. Об этом пишет 24 Канал.

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"Мужчина отвечает за жизнь. Бабы должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место. Слишком многие бабы руководят своей жизнью. Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – отметил священник РПЦ.

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