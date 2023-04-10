Ткачев заявил, что слишком много женщин управляют своей жизнью. Он же убежден, что место женщины на кухне. Об этом пишет 24 Канал.
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Очередное скандальное заявление московского попа
"Мужчина отвечает за жизнь. Бабы должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место. Слишком многие бабы руководят своей жизнью. Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – отметил священник РПЦ.
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Что известно о скандальном попе
- Андрей Ткачев – пропагандист, скандальный священнослужитель РПЦ. Интересно, что сам он уроженец Львова, и много лет жил и работал в Киеве. Однако он ярый украинофоб.
- Во Львове он служил в едином соборе УПЦ МП в течение 12 лет. В 2005 году перебрался в Киев. Во время Революции Достоинства Ткачев проклинал митингующих.
- В 2014-м он сбежал в Москву. Там он продолжает заниматься антиукраинской пропагандой. В частности, он восхвалял скандального главу Чечни Рамзана Кадырова за участие его войск в зверствах в Украине. Также Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в рвоте"