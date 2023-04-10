Ткачов заявив, що занадто багато жінок керують своїм життям. Він же переконаний, "що місце жінки на кухні". Про це пише 24 Канал.
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Чергова скандальна заява московського попа
"Мужчина відповідає за життя. Баби повинні усунутися від керування життям, а чоловіки повинні зайняти їхнє місце. Занадто багато баб керують своїм життям. Це жахливо, це не їхнє заняття! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – зазначив священник РПЦ.
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Що відомо про скандального попа
- Андрій Ткачов – пропагандист, скандальний священнослужитель РПЦ. Цікаво те, що сам він уродженець Львова, і багато років жив і працював у Києві. Однак він є затятим українофобом.
- У Львові він служив в єдиному соборі УПЦ МП протягом 12 років. 2005 року перебрався до Києва. Під час Революції Гідності Ткачов проклинав мітингувальників.
- 2014-го він втік до Москви. Там він продовжує займатися антиукраїнською пропагандою. Зокрема, він вихваляв скандального главу Чечні Рамзана Кадирова за участь його посіпак у звірствах в Україні. Також Ткачов закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні"