Ткачов заявив, що занадто багато жінок керують своїм життям. Він же переконаний, "що місце жінки на кухні". Про це пише 24 Канал.

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Чергова скандальна заява московського попа

"Мужчина відповідає за життя. Баби повинні усунутися від керування життям, а чоловіки повинні зайняти їхнє місце. Занадто багато баб керують своїм життям. Це жахливо, це не їхнє заняття! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – зазначив священник РПЦ.

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Що відомо про скандального попа