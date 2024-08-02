Отпустите, я донатил: экс-руководитель ТЦК, который мог избить военного, вышел под залог

Год назад руководитель Ровенского областного ТЦК и СП Сергей Луцюк и руководитель районного ТЦК Виталий Козачук могли избить военного. Луцюка отстранили от служебных обязанностей и держали под стражей без возможности внесения залога.

Тогда "Украинская правда" выложила видео, где якобы Сергей Луцюк бьет битой своего подчиненного. Водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планировал доложить о нарушениях Луцюка и Козачука во время службы, поэтому мужчины решили избить его. Военного ставили на колени и заставляли просить прощения. Руководителя ТЦК задержали.

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Почему изменили меру пресечения

Теперь же Ровенский апелляционный суд изменил меру пресечения Луцюку на выход под залог в размере почти полмиллиона гривен.

Каждый раз в суде первой инстанции самая суровая мера пресечения продолжалась, а апелляционный суд оставлял постановления следственных судей без изменений,

– говорится в сообщении суда.

Защита просила о домашнем аресте в ночное время суток. Один из защитников дополнил апелляционную жалобу и просил применить к обвиняемому залог в размере 80 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (242 000 гривен).

Сам Сергей Луцюк жаловался на значительное ухудшение здоровья. А еще просил учесть несколько моментов: мол, его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, младшему всего три года, а мужчина перечислил 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Прокурор настаивал, чтобы Луцюка оставили под стражей. Ведь он может сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствуя рассмотрению дела. А еще в УПК Украины отсутствует норма, которая позволяет менять меру пресечения на более мягкую, если подозреваемый вносит средства на нужды ВСУ.

Коллегия судей решила частично удовлетворить апелляционные жалобы адвокатов и согласилась на залог, правда, вдвое увеличила его размер – до 454 200 гривен.

Такое решение приняли потому, что прокурор "не обосновал наличие рисков соответствующими доказательствами", так что риски имеют "абстрактный характер и являются попыткой для дальнейшего вмешательства в право человека на свободу".

Сергей Луцюк обязался:

не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения суда;

прибывать в суд по первому требованию;

сообщать суду об изменении места своего проживания и/или места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и обвиняемым Виталием Козачуком как непосредственно, так и через третьих лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.