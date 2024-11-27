Десятки тысяч евро на счетах: что известно о состоянии членов комиссии Хмельницкой МСЭК

Департамент здравоохранения Хмельницкой ОВА предоставил информацию о членах Хмельницкой межрайонной МСЭК. Кроме десятков тысяч на счетах, у них также есть недвижимость за рубежом.

В Хмельницкой межрайонной травматолого-офтальмологической МСЭК работает 5 врачей, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Хмельницкий.

Смотрите также Татьяне Крупе продлили меру пресечения: во время заседания женщина расплакалась

Каким состоянием владеет Сергей Лазур

Председатель комиссии Сергей Лазур работает в должности врача-травматолога с 5 сентября 2008 года. С 14 марта 2024 года он начал работать врачом ортопедом-травматологом.

В декларации за 2023 год указано, что в собственности членов его семьи есть квартира, гараж, дачный и жилой дома и 7 земельных участков на территории Украины. Кроме этого, они владеют недостроенной квартирой в Хорватии площадью почти 60 квадратных метров.

На банковских счетах семья имеет более 23 тысяч евро, 21 тысячу долларов и более 148 тысяч гривен. Кроме этого, наличными указано 35 тысяч евро, 43 тысячи долларов и 155 тысяч гривен.

Какое состояние у офтальмолога Натальи Кибицкой

В МСЭК Наталья Кибицкая начала работать с 1 сентября 2023 года. Согласно декларации, женщина имеет жилой дом площадью более 320 квадратных метров, автомобиль BMW I3S 2021 года выпуска и земельный участок.

В декларации Кибицкой указано два места работы. В воинской части А 3808 за 2023 год ее заработок составил более 311 тысяч. Заработная плата, которую она получила в Хмельницком областном МСЭК, составляет 147 тысяч 653 гривны. Кибицкая также имеет доход от отчуждения движимого имущества на сумму более 2 миллионов гривен.

На банковских счетах офтальмолога более 30 тысяч гривен, еще 42 тысячи долларов и 12 тысяч гривен врач имеет наличными.

Какое состояние у ортопеда-травматолога Петра Камлука

На этой должности мужчина находится с 22 октября 2024 года. За 2023 год он вместе с женой задекларировал две квартиры, два гаража, три земельных участка, автомобили Nissan Rogue 2014 года выпуска и Honda CR-V 2013 года выпуска, а также прицеп МАЗ.

За предыдущий год в МСЭК Камлук получил более 256 тысяч гривен заработной платы. В хмельницком лечебно-диагностическом центре мужчине насчитали более 152 тысяч. Кроме этого, он получил более 65 тысяч гривен пенсии.

На банковских счетах у врача и его жены более 9 тысяч долларов и 9 тысяч гривен. Наличными врач имеет 11 тысяч долларов.

Какое состояние у невропатолога Валентины Добровольской

На должности в МСЭК Добровольская с 25 октября 2024 года. За 2023 год женщина получила более 261 тысячи заработной платы по основному месту работы. Заработная плата полученная в этом заведении по совместительству составляет более 114 тысяч гривен.

Кроме этого, Добровольская получила более 60 тысяч пенсии. Она также задекларировала 10 тысяч долларов и 300 тысяч гривен наличных.

Какое состояние у психолога Людмилы Решетовой

В Хмельницкой МСЭК Решетова работает с 3 октября 2014 года. Согласно декларации, она вместе с мужем владеет жилым домом, земельным участком и автомобилем Renault Sandero 2019 года выпуска.

По основному месту работы в хмельницкой областной больнице за прошлый год женщина получила более 211 тысяч гривен заработной платы, в МСЭК – более 120 тысяч гривен. Кроме этого, Решетова получила более 51 тысячи гривен пенсии.

Врач вместе с мужем также имеют 5 тысяч долларов и 500 тысяч гривен наличными.

Коротко о скандалах с руководительницей Хмельницкой МСЭК

Экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу и ее сына разоблачили в незаконном обогащении. В доме женщины нашли почти 6 миллионов долларов наличными.

Однако Крупа утверждает, что не все средства принадлежат ее семье, а часть из них является инвестициями для бизнес-проектов.

21 ноября женщине продлили меру пресечения и оставили под стражей до 3 декабря 2024 года.