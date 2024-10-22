Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников

Зеленский провел заседание СНБО относительно МСЭК. До конца года Медико-социальную экспертную комиссию ликвидируют. Кроме того, уже принято решение об увольнении ряда должностных лиц.

Так, руководство центральной МСЭК уволили. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в телеграме.

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Кого уволили из-за скандалов с МСЭК

Глава Правительства рассказал, решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено Министром здравоохранения, – ряд кадровых приказов об увольнении.

В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК,

– заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, отметил, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭК. Премьер подчеркнул, особенно это касается должностных лиц.

"Все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев. Все эти меры должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который происходит в МСЭК", – подчеркнул глава правительства.