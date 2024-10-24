Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк на фоне массовых скандалов с МСЭК.

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Как ООН хотели обучать украинских правоохранителей с "инвалидностью"

Представители Управления ООН по наркотикам и преступности выступили с инициативой внедрить в Украине проект, направленный на обучение следователей и прокуроров с инвалидностью в области финансовых расследований.

Проект имел целью улучшить способности украинских правоохранительных органов в борьбе с отмыванием средств, что является одним из главных приоритетов для Еврокомиссии до конца 2024 года.

По словам депутата, планировалось разработать специальный курс обучения и обустроить рабочие места для людей с инвалидностью.

Проект предусматривал разработку специального учебного курса, соответствующее приспособление к особым потребностям мест обучения, проведение обучения, и приспособление будущих рабочих мест обученных специалистов к их особым потребностям, вызванных инвалидностью,

– говорит Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что отправила запросы в Генеральную прокуратуру, Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции с предложением внедрить этот курс. Но все эти учреждения отказались от участия в проекте.

Все органы отказали. Не интересно. Мало у них инвалидов, да и финансовыми расследованиями они не занимаются. На тот момент (год назад) в ОГПУ было 11 человек с инвалидностью, а сейчас уже 22. Зря отказались. Количество людей с инвалидностью выросло вдвое,

– саркастически отмечает нардеп.

Напомним, Генеральная прокуратура ранее сообщила, что наибольшая доля прокуроров с инвалидностью обнаружена в Хмельницкой и Черкасской областях. Там группу инвалидности имеет почти каждый третий прокурор.