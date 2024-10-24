Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк на фоні масових скандалів з МСЕК.

Дивіться також Як корупційні скандали в Україні впливають на допомогу від Заходу

Як ООН хотіли навчати українських правоохоронців з "інвалідністю"

Представники Управління ООН з наркотиків та злочинності виступили з ініціативою впровадити в Україні проєкт, спрямований на навчання слідчих і прокурорів з інвалідністю в галузі фінансових розслідувань.

Проєкт мав на меті покращити здібності українських правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням коштів, що є одним з головних пріоритетів для Єврокомісії до кінця 2024 року.

За словами депутатки, планувалося розробити спеціальний курс навчання та облаштувати робочі місця для людей з інвалідністю.

Проєкт передбачав розробку спеціального навчального курсу, відповідне пристосування до особливих потреб місць навчання, проведення навчання, та пристосування майбутніх робочих місць навчених фахівців до їх особливих потреб, викликаних інвалідністю,

– каже Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що відправила запити до Генеральної прокуратури, Cлужби безпеки України (СБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Нацполіції з пропозицією впровадити цей курс. Але всі ці установи відмовилися від участі в проєкті.

Всі органи відмовили. Не цікаво. Мало в них інвалідів, та й фінансовими розслідуваннями вони не займаються. На той момент (рік тому) в ОГПУ було 11 осіб з інвалідністю, а зараз вже 22. Дарма відмовились. Кількістьлюдей з інвалідністю зросла вдвічі,

– саркастично зазначає нардепка.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура раніше повідомила, що найбільша частка прокурорів з інвалідністю виявлена у Хмельницькій та Черкаській областях. Там групу інвалідності має майже кожен третій прокурор.