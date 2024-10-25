Правительство утвердило план по противодействию коррупционным правонарушениям среди МСЭК: что он предусматривает

Украину всколыхнули скандалы с коррупцией в МСЭК и фейковыми инвалидностями. Правительство утвердило план по противодействию этим коррупционным и другим правонарушениям.

Его приняли в пятницу, 25 октября. Об утверждении плана сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что предусматривает план противодействия коррупции в МСЭК

Решением президента Владимира Зеленского все Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, в котором они существуют сейчас, ликвидируют с 31 декабря 2024 года.

Создается группа для просмотра решений, которые принимали МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки,

– сообщил премьер Шмыгаль.

Он также рассказал, что в ноябре 2024 года Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Также запланирован быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Этим займется Пенсионный фонд в сотрудничестве с ГБР, Нацполицией и СБУ.

К плану по противодействию коррупционным и другим правонарушениям в МСЭК также присоединят Минздрав и Минсоцполитики. Им поручено безотлагательно представить Правительству законопроекты по комплексной реформе комиссии.

"В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", – подытожил Шмыгаль.