Массовые повестки и превышения полномочий: в ГБР подвергли критике ТЦК

В Государственном бюро расследований заявили, что происходящая мобилизация во многом зависит от работников ТЦК. Также там отметили, что иногда они превышают полномочия.

Советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сказала, что следствие делает все, чтобы не было ощущения безнаказанности, как у тех, кто хочет за деньги получить отсрочку от мобилизации, так и у тех служащих, которые могут влиять на то, кого призывать, а кого нет. Она также рассказала о последствиях массовой выдачи повесток.

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Предприятия могут прекратить работу

Татьяна Сапьян отметила, что мобилизация может повлиять и на работу предприятий. Она убеждена, что их работа может быть даже заблокирована, если все работники мобилизуют.

Кроме того, она также рассказала, что на сайте ДБР можно сообщить о нарушении военкомов.

Это должно быть не просто голословное заявление, а факт. Доказательства могут быть документы, фото или видеозаписи. Тогда следствию проще открывать уголовное производство по факту и в дальнейшем собирать информацию,

– подчеркнула Сапьян.

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