Массовые повестки и превышения полномочий: в ГБР подвергли критике ТЦК
В Государственном бюро расследований заявили, что происходящая мобилизация во многом зависит от работников ТЦК. Также там отметили, что иногда они превышают полномочия.
Советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сказала, что следствие делает все, чтобы не было ощущения безнаказанности, как у тех, кто хочет за деньги получить отсрочку от мобилизации, так и у тех служащих, которые могут влиять на то, кого призывать, а кого нет. Она также рассказала о последствиях массовой выдачи повесток.
Читайте также Обыски в военкоматах и ВЛК: полиция изъяла более 10 тысяч медицинских дел
Предприятия могут прекратить работу
Татьяна Сапьян отметила, что мобилизация может повлиять и на работу предприятий. Она убеждена, что их работа может быть даже заблокирована, если все работники мобилизуют.
Кроме того, она также рассказала, что на сайте ДБР можно сообщить о нарушении военкомов.
Это должно быть не просто голословное заявление, а факт. Доказательства могут быть документы, фото или видеозаписи. Тогда следствию проще открывать уголовное производство по факту и в дальнейшем собирать информацию,
– подчеркнула Сапьян.
Скандалы в ТЦК: последние новости
- О Самборском ТЦК общество узнало благодаря шокирующему видео, на котором заместитель начальника военкомата издевается над гражданским мужем. Нарушителю уже вручили подозрение, а НАПК тем временем решило проверить начальника ТЦК на добродетель. Как оказалось, в течение 2020 – 2022 годов мужчина вместе со своей женой приобрели ряд объектов недвижимости. Военным уверяет, что такие дорогостоящие покупки удалось совершить благодаря семейным сбережениям, зарплате членов семьи, а также подарку от матери в размере 42 тысяч долларов США.
- Чиновник Ровенского районного ТЦК обеспечивал шефа психотропами. Работники ДБР выяснили, что мужчина это делал только для того, чтобы угодить начальству. В переписке в мессенджерах мужчины пользовались пиратским сленгом, чтобы скрыть свои преступные действия Наркотики они называли "белой меткой", а друг к другу обращались за вымышленными прозвищами.
- В Винницкой области командир отделения военкомата придумал оригинальную схему с уклонением от мобилизации. За свои услуги 52-летний мужчина просил у военнообязанных 2 000 долларов. Командир отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан во время получения взятки. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.