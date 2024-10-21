"Созреют – пойдут воевать": Садовый прокомментировал скандальные видео из Львова с работниками ТЦК

Мэра Львова Андрея Садового спросили, не кажется ли ему, что конфликтов между гражданскими и работниками ТЦК больше на Западе Украины. В ответ глава города рассказал о своем видении мобилизации.

По мнению Андрея Садового, должен преобладать пряник, а не кнут. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина". Также поделился своим мнением о языковых патрулях.

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Садовый о скандалах с ТЦК

Конечно, порой есть недоразумения, потому что мы живем в военное время,

– сказал мэр Львова.

Он отметил, что в городе совместно с Минобороны открыли один из первых рекрутинговых центров. Также многие из тех, кто бежал от войны, именно во Львове записались в армию. На Лычаковском кладбище похоронено много бойцов с Востока Украины и с Юга. Поэтому нельзя говорить, будто война не касается Запада Украины.

В то же время Садовый подчеркнул: конфликты с ТЦК связаны с особенностями мобилизации.

"Я думал, что эта волна рекрутинга будет доминирующей. Потом было принято решение: нет, давайте мы идем таким путем, что уже и немедленно, и сегодня. И начались эти инциденты, что не красит нас с вами. Я бы немножко по-другому перестраивал эту тему. Я бы все-таки находил определенные финансовые стимулы и давал большую помощь тем, кто хочет воевать, принял такое решение", – высказался городской голова.

Он убежден: если привлечь к работе тех, кто прячется дома от ТЦК, то будет больше средств в бюджете. И их можно будет направить на выплаты тем, кто готов воевать, – например, выплатив им 500 тысяч.

"Когда человека лапают на улице, силой завозят в учебный центр, потом на передовую... Вы же знаете, что есть случаи, когда люди уходят с поля боя. И ты им ничего не сделаешь. Потому что он потом вернется через месяц и не понесет наказание. Так зачем человек не мотивированный, если нужен мотивированный? Но и обученный человек", – акцентировал мэр.

Садовый считает, что можно успеть перестроить систему управления в государстве, чтобы задействовать большой внутренний потенциал. Это можно сделать во время "перерыва" в войне, который станет возможен через мирные переговоры. Однако не надо питать иллюзий, что это станет концом войны: Россия всегда будет врагом Украины, и она нападет снова. Следует выиграть время, чтобы стать сильнее перед новым нападением.

Те люди, которые сегодня еще не готовы, – пусть приобщаются к работе, пусть работают на предприятиях, пусть создают доход для государства, пусть получают заработную плату. Созреют – пойдут воевать,

– подытожил Андрей Садовый.

Контекст. 13 октября в соцсетях рассказали о конфликте с ТЦК. Во львовском отеле "Соната" проходила свадьба, но в это время якобы ворвались сотрудники ТЦК.