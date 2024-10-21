На думку Андрія Садового, має переважати пряник, а не батіг. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна". Також поділився своєю думкою про мовні патрулі.

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Садовий про скандали з ТЦК

Звичайно, деколи є непорозуміння, бо ми живемо у воєнний час,

– сказав мер Львова.

Він наголосив, що в місті спільно з Міноборони відкрили один з перших рекрутингових центрів. Також багато людей, які тікали від війни, саме у Львові записалися у військо. На Личаківському кладовищі поховано багато бійців зі Сходу України та з Півдня. Тож не можна говорити, ніби війна не стосується Заходу України.

Водночас Садовий підкреслив: конфлікти з ТЦК пов'язані з особливостями мобілізації.

"Я думав, що оця хвиля рекрутингу буде домінуючою. Потім було прийнято рішення: ні, давайте ми йдемо таким шляхом, що вже і негайно, і сьогодні. І почалися оці інциденти, що не красить нас з вами. Я би трошки по-іншому перебудовував цю тему. Я би все-таки знаходив певні фінансові стимули і давав більшу допомогу тим, хто хоче воювати, прийняв таке рішення", – висловився міський голова.

Він переконаний: якщо залучити до роботи тих, хто ховається вдома від ТЦК, то буде більше коштів у бюджеті. І їх можна буде спрямувати на виплати тим, хто готовий воювати, – наприклад, виплативши їм 500 тисяч.

"Коли людину лапають на вулиці, силою завозять в навчальний центр, потім на передову… Ви ж знаєте, що є випадки, коли люди йдуть з поля бою. І ти їм нічого не зробиш. Тому що він потім повернеться через місяць і не понесе покарання. То нащо людина не вмотивована, якщо потрібно вмотивована? Але і навчена людина", – акцентував мер.

Садовий вважає, що можна встигнути перебудувати систему управління в державі, щоб задіяти великий внутрішній потенціал. Це можна зробити під час "перерви" у війні, яка стане можливою через мирні перемовини. Проте не треба мати ілюзій, що це стане кінцем війни: Росія завжди буде ворогом України, і вона нападе знову. Слід виграти час, щоб стати сильнішими перед новим нападом.

Ті люди, які сьогодні ще не готові, – нехай долучаються до роботи, нехай працюють на підприємствах, нехай створюють дохід для держави, нехай отримують заробітну платню. Дозріють – підуть воювати,

– підсумував Андрій Садовий.

Контекст. 13 жовтня в соцмережах розповіли про конфлікт із ТЦК. У львівському готелі "Соната" проходило весілля, але в цей час нібито увірвалися співробітники ТЦК.