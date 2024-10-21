Про це повідомив Генштаб ЗСУ. В межах проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

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Сирський анонсував рішення щодо нової моделі базового вишколу

Провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців... У нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад,

– розповів військовий.

За його словами, він заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Головнокомандувач також заслухав доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця.

У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки,

– підкреслив Сирський.

Він зазначив, що справжнім флагманом підготовки особового складу стали десантно-штурмові війська.

"За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід", – зазначив Сирський.