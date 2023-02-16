"Боишься – так и скажи": Подоляк поддержал военкоматы после скандалов с вручением повесток

В соцсетях распространяют видео жесткого вручения повесток украинцам на улицах. Такие истории привлекают много внимания и играют в пользу врага.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В частности, случаи, когда мужчин силой пытались доставить в военкомат, зафиксировали в Одессе

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В противовес этому тысячи людей добровольно подали заявки на вступление в "Гвардию наступления".

"Гвардия наступления" – это супер, равно как и ВСУ. Это просто фантастические люди", – подчеркнул Подоляк.

"Нужно менять технологии"

Что касается мобилизации, то, по словам советника главы ОП, работники военкоматов выполняют сложную работу.

"Давайте говорить о психологическом состоянии людей, которые приходят вручить повестку. А им говорят: "Вы не можете это делать. Идите сами, защищайте страну". Это может спровоцировать определенное эмоциональное состояние", – отметил Подоляк.

По его словам, уже год идет большая война с Россией. Поэтому нужно с пониманием относиться к людям, вынужденным говорить о нуждах ВСУ. Как отметил советник главы ОП, с каждым случаем задержаний при вручении повесток нужно разбираться отдельно.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Но я поддерживаю военкоматы, то есть территориальные центры комплектования. И буду поддерживать, потому что это вопрос выживания моей страны. Я буду на их стороне всегда. И буду всегда говорить, что они правы. Да, возможно, технологии надо менять. Может, нужно с ними психологически работать. Но я буду поддерживать.

Подоляк подчеркнул, что территориальные центры комплектования – это не о принуждении, а о попытке защитить страну.

Интервью Екатерины Соляр и Михаила Подоляка: смотрите полное видео

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Он добавил, что в Украине есть много добровольцев, которые искренне идут защищать страну.

"Эти негативные моменты очень спекулятивно и очень хорошо "продаются". Они собирают много лайков. Люди начинают это масштабировать, и не только наши люди", – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что есть еще одна сторона, заинтересованная в том, чтобы дискредитировать наши центры комплектования, Минобороны, ВСУ и попытку защитить свою страну – это Россия. Страна-агрессор активно разворачивает пропагандистские кампании, имеющие 2 основные цели:

Во-первых, оккупанты хотят повлиять на европейское сообщество, чтобы Украине не предоставляли оружие или, по крайней мере, делали это максимально медленно.

Во-вторых, Кремль стремится снизить возможность набирать людей, которые нужны для того, чтобы защитить Украину.

"Это не игра, а вопрос выживания"

Советник главы Офиса Президента отметил, что определенные эксцессы с вручением повесток в Украине есть.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Мы не боимся об этом говорить прямо. Да, есть определенные проблемы. Но психологическое состояние сегодня такое: когда ты приходишь, а над тобой издеваются. А наши люди умеют говорить: "Я права все знаю, вы не можете ко мне подходить, у меня все зафиксировано. Не можете со мной общаться".

Подоляк подчеркнул, что некоторые представители украинского общества очень "смелые" только тогда, когда нужно заявить работнику военкомата о своих "правах". По его словам, создается впечатление, что кто-то воспринимает войну как определенную игру.

"Я хочу, чтобы мы были искренни в том, точно ли мы все понимаем, что нужно делать на войне. Это не игра, это вопрос выживания. Если ты боишься, так и скажи: "Я боюсь. Не хочу идти защищать страну. Я хочу, чтобы вы там за меня умерли", – подчеркнул советник главы ОП.

"Пусть прямо скажут: "Мы боимся, мы не пойдем"

Он добавил, что если люди будут говорить о своем страхе открыто, то это будет хотя бы понятной мотивацией. А сейчас молодые люди 20 – 30 лет просто ищут возможность "откосить" от мобилизации.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Пусть они прямо скажут: "Мы боимся, мы не пойдем". А не ищут возможности типа "мы ведь не такие, как Россия, нас не должны принуждать". Мы не заставляем, мы просто задаем вопрос: "Мы будем жить в Украине?". Как вы готовы помочь выжить Украине?

Тогда, по словам советника главы ОП, будет понятно, на кого рассчитывать, чтобы дать возможность этим людям, которые не хотят идти защищать Украину, все-таки потом жить в нашем государстве и "с гордостью носить звание украинца".

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