Скатились к выполнению заказов, – в "Слуге народа" гневно отреагировали на обвинения КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал отчет "Слуги народа" за 2019 и пришел к выводу, что там есть свидетельства тенизации работы партии. В ответ в "Слуге народа" предположили, что КИУ "скатился к выполнению заказов из кабинета бывшего гаранта", а также объяснили, что СН – не та партия, которая "начинается с офиса и кофеварки".

Об этом написал в фейсбуке член Высшего совета партии и ответственный за партийное строительство народный депутат Украины Александр Качура . Официальная страница партии "Слуги народа" в фейсбуке также подтвердила слова Качуры.

Читайте также: У Зеленского жестко ответили Путину на его слова относительно взаимоотношений Украины и России

Комитет избирателей Украины – организация с давней историей, которая прошла не одни выборы. Но на последних выборах скатилась до того, что начала выполнять заказы из кабинета бывшего гаранта?

– спросил Качура.

Политик удивлен: мол, неужели в КИУ считают, что партия не является партией, "если в ней не работает уборщица и бухгалтер"? И далее депутат объяснил, в чем особенность партии "Слуга народа":

" Партия начинается не с офиса, и не с кофеварки, а с идей и поддержки людей. Мы делали президентские выборы Зеленского (когда, кстати, КИУ работал против нас) из дома, в котором комнаты были переделаны под офисы. Нам противостояли люди, в руках которых был аппарат чиновников, водителей, охранников, бухгалтеров и уборщиц. И они проиграли", – подчеркнул нардеп.

По поводу замечания об отсутствии работников, которым платят зарплату

"Аналитическое и информационное обеспечение работы наших депутатов осуществляют их помощники и секретариат фракции. Для этого не нужно кого-то дополнительно нанимать в партию", – пояснил Качура.

По поводу нареканий об отсутствии партийных ячеек как юридических лиц

"Закон о политических партиях предусматривает, что ячейки могут создаваться и без статуса юрлица. И если говорить о ячейках, то они у нас зарегистрированы абсолютно во всех областях", – сообщил представитель "Слуги народа".

Мы не удивлены очередным "анализом" Комитета избирателей. Мы не исключаем, что это может быть очередным заказом людей, которые потеряли власть и любой ценой хотят вернуть себе страну, которую много лет считали своим бизнесом,

– подытожил Александр Качура.

Анализ отчета "Слуги народа" : что говорят в КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал последний отчет "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 4-й квартал 2019 года (с октября по декабрь).

По данным отчета, партия потратила 479 миллионов гривен, однако из них – ни одной гривны на зарплату. В КИУ пришли к выводу, что в "Слуге народа", вероятно, официально не работает ни один работник .

В партии "Слуга народа" также нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица .

Что такое КИУ

КИУ – Комитет избирателей Украины. Это всеукраинская общественная организация, главными задачами которой являются:

Наблюдение за ходом избирательных кампаний,

Поддержка связей между избирателями и органами власти,

Защита избирательных прав граждан.

Отделения КИУ работают в 24 областях и более 200 районах Украины.