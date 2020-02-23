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      Скатились к выполнению заказов, – в "Слуге народа" гневно отреагировали на обвинения КИУ

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      КИУ проанализировал "Слугу народа" и не нашел там ни одного работника / nv.ua

      Комитет избирателей Украины проанализировал отчет "Слуги народа" за 2019 и пришел к выводу, что там есть свидетельства тенизации работы партии. В ответ в "Слуге народа" предположили, что КИУ "скатился к выполнению заказов из кабинета бывшего гаранта", а также объяснили, что СН – не та партия, которая "начинается с офиса и кофеварки".

      Об этом написал в фейсбуке член Высшего совета партии и ответственный за партийное строительство народный депутат Украины Александр Качура. Официальная страница партии "Слуги народа" в фейсбуке также подтвердила слова Качуры. 

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      Комитет избирателей Украины – организация с давней историей, которая прошла не одни выборы. Но на последних выборах скатилась до того, что начала выполнять заказы из кабинета бывшего гаранта?
      – спросил Качура. 

      Политик удивлен: мол, неужели в КИУ считают, что партия не является партией, "если в ней не работает уборщица и бухгалтер"? И далее депутат объяснил, в чем особенность партии "Слуга народа":

      "Партия начинается не с офиса, и не с кофеварки, а с идей и поддержки людей. Мы делали президентские выборы Зеленского (когда, кстати, КИУ работал против нас) из дома, в котором комнаты были переделаны под офисы. Нам противостояли люди, в руках которых был аппарат чиновников, водителей, охранников, бухгалтеров и уборщиц. И они проиграли", – подчеркнул нардеп. 

      По поводу замечания об отсутствии работников, которым платят зарплату

      "Аналитическое и информационное обеспечение работы наших депутатов осуществляют их помощники и секретариат фракции. Для этого не нужно кого-то дополнительно нанимать в партию", – пояснил Качура.

      По поводу нареканий об отсутствии партийных ячеек как юридических лиц

      "Закон о политических партиях предусматривает, что ячейки могут создаваться и без статуса юрлица. И если говорить о ячейках, то они у нас зарегистрированы абсолютно во всех областях", – сообщил представитель "Слуги народа". 

      Мы не удивлены очередным "анализом" Комитета избирателей. Мы не исключаем, что это может быть очередным заказом людей, которые потеряли власть и любой ценой хотят вернуть себе страну, которую много лет считали своим бизнесом,
      – подытожил Александр Качура. 

      Анализ отчета "Слуги народа" : что говорят в КИУ 

      Комитет избирателей Украины проанализировал последний отчет "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 4-й квартал 2019 года (с октября по декабрь).

      По данным отчета, партия потратила 479 миллионов гривен, однако из них – ни одной гривны на зарплату. В КИУ пришли к выводу, что в "Слуге народа", вероятно, официально не работает ни один работник.

      В партии "Слуга народа" также нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

      Что такое КИУ

      КИУ – Комитет избирателей Украины. Это всеукраинская общественная организация, главными задачами которой являются: 

      • Наблюдение за ходом избирательных кампаний,
      • Поддержка связей между избирателями и органами власти,
      • Защита избирательных прав граждан.

      Отделения КИУ работают в 24 областях и более 200 районах Украины. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Новости политики
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