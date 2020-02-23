Скотилися до виконання замовлень, – у "Слузі народу" гнівно відреагували на звинувачення КВУ

Комітет виборців України проаналізував звіт "Слуги народу" за 2019 рік та дійшов висновку, що там є свідчення тінізації роботи партії. У відповідь у "Слузі народу" припустили, що КВУ "скотився до виконання замовлень із кабінету колишнього гаранта", а також пояснили, що СН – не та партія, яка "починається з офісу та кавоварки".

Про це написав у фейсбуці член Вищої ради партії та відповідальний за партійне будівництво народний депутат України Олександр Качура. Офіційна сторінка партії "Слуги народу" у фейсбуці також підтвердила слова Качури.

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Комітет виборців України – організація з давньою історією, яка пройшла не одні вибори. Але на останніх виборах скотилася до того, що почала виконувати замовлення з кабінету колишнього гаранта?

– запитав Качура.

Політик здивований: мовляв, невже у КВУ вважають, що партія не є партією, "якщо в ній не працює прибиральниця і бухгалтер". І далі депутат пояснив, у чому особливість партії "Слуга народу":

"Партія починається не з офісу, і не з кавоварки, а з ідей і підтримки людей. Ми робили президентські вибори Зеленського (коли, до речі, КВУ працював проти нас) з будинку, в якому кімнати були перероблені під кабінети. Нам протистояли люди, в руках яких був апарат чиновників, водіїв, охоронців, бухгалтерів і прибиральниць. І вони програли", – наголосив нардеп.

Щодо зауваження про відсутність працівників, яким платять зарплату

"Аналітичне та інформаційне забезпечення роботи наших депутатів здійснюють їхні помічники та секретаріат фракції. Для цього не потрібно когось додатково наймати в партію", – пояснив Качура.

Щодо дорікань про відсутність осередків як юридичних осіб

"Закон про політичні партії передбачає, що осередки можуть створюватися і без статусу юрособи. І якщо говорити про осередки, то вони в нас зареєстровані абсолютно в усіх областях", – розповів представник "Слуги народу".

Ми не здивовані черговим "аналізом" Комітету виборців. Ми не виключаємо, що це може бути черговим замовленням людей, які втратили владу і за будь-яку ціну хочуть повернути собі країну, яку багато років вважали своїм бізнесом,

– підсумував Олександр Качура.

Аналіз звіту "Слуги народу": що кажуть у КВУ

Комітет виборців України проаналізував останній звіт "Слуги народу" про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру за 4-й квартал 2019 року (з жовтня по грудень).

За даними звіту, партія витратила 479 мільйонів гривень, однак з них – жодної гривні на зарплату. У КВУ дійшли висновку, що в "Слузі народу", ймовірно, офіційно не працює жоден працівник.

У партії "Слуга народу" також немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Що таке КВУ

КВУ – Комітет виборців України. Це всеукраїнська громадська організація, головними завданнями якої є:

Спостерігання за перебігом виборчих кампаній,

Підтримка зв'язків між виборцями та органами влади,

Захист виборчих прав громадян.

Відділення КВУ працюють у 24 областях та понад 200 районах України.

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