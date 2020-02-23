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      Скотилися до виконання замовлень, – у "Слузі народу" гнівно відреагували на звинувачення КВУ

      - Читать новость на русском
      КВУ проаналізував "Слугу народу" та не знайшов там жодного працівника / nv.ua

      Комітет виборців України проаналізував звіт "Слуги народу" за 2019 рік та дійшов висновку, що там є свідчення тінізації роботи партії. У відповідь у "Слузі народу" припустили, що КВУ "скотився до виконання замовлень із кабінету колишнього гаранта", а також пояснили, що СН – не та партія, яка "починається з офісу та кавоварки".

      Про це написав у фейсбуці член Вищої ради партії та відповідальний за партійне будівництво народний депутат України Олександр Качура. Офіційна сторінка партії "Слуги народу" у фейсбуці також підтвердила слова Качури. 

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      Комітет виборців України – організація з давньою історією, яка пройшла не одні вибори. Але на останніх виборах скотилася до того, що почала виконувати замовлення з кабінету колишнього гаранта?
      – запитав Качура. 

      Політик здивований: мовляв, невже у КВУ вважають, що партія не є партією, "якщо в ній не працює прибиральниця і бухгалтер". І далі депутат пояснив, у чому особливість партії "Слуга народу":

      "Партія починається не з офісу, і не з кавоварки, а з ідей і підтримки людей. Ми робили президентські вибори Зеленського (коли, до речі, КВУ працював проти нас) з будинку, в якому кімнати були перероблені під кабінети. Нам протистояли люди, в руках яких був апарат чиновників, водіїв, охоронців, бухгалтерів і прибиральниць. І вони програли", – наголосив нардеп. 

      Щодо зауваження про відсутність працівників, яким платять зарплату

      "Аналітичне та інформаційне забезпечення роботи наших депутатів здійснюють їхні помічники та секретаріат фракції. Для цього не потрібно когось додатково наймати в партію", – пояснив Качура.

      Щодо дорікань про відсутність осередків як юридичних осіб

      "Закон про політичні партії передбачає, що осередки можуть створюватися і без статусу юрособи. І якщо говорити про осередки, то вони в нас зареєстровані абсолютно в усіх областях", – розповів представник "Слуги народу". 

      Ми не здивовані черговим "аналізом" Комітету виборців. Ми не виключаємо, що це може бути черговим замовленням людей, які втратили владу і за будь-яку ціну хочуть повернути собі країну, яку багато років вважали своїм бізнесом,
      – підсумував Олександр Качура. 

      Аналіз звіту "Слуги народу": що кажуть у КВУ 

      Комітет виборців України проаналізував останній звіт "Слуги народу" про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру за 4-й квартал 2019 року (з жовтня по грудень).

      За даними звіту, партія витратила 479 мільйонів гривень, однак з них – жодної гривні на зарплату. У КВУ дійшли висновку, що в "Слузі народу", ймовірно, офіційно не працює жоден працівник.

      У партії "Слуга народу" також немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

      Що таке КВУ

      КВУ – Комітет виборців України. Це всеукраїнська громадська організація, головними завданнями якої є: 

      • Спостерігання за перебігом виборчих кампаній,
      • Підтримка зв'язків між виборцями та органами влади,
      • Захист виборчих прав громадян.

      Відділення КВУ працюють у 24 областях та понад 200 районах України. 

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      Теги: Верховна Рада Слуга народу Новини України Новини політики
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