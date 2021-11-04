Сказали, буду смешным, если не умру, – Саакашвили написал письмо из грузинской тюрьмы
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы в Грузии. Он сообщил о критическом состоянии своего здоровья и плохих результатах анализов.
Уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека продолжают пытать граждан. Она добавила, что Грузия тоже является подписателем Конвенции.
Кстати У Саакашвили начались проблемы с сердцем, – врач
Денисова призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права.
"Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества. Обращаюсь к грузинским властям обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью", – констатировала омбудсмен.
Письмо Саакашвили
Также Денисова показала письмо, которое написал политик. Он напомнил все высказывания власти, которые звучали в его сторону. В частности, о том, что "Саакашвили имеет право на самоубийство".
Лидер их фракции сказал мне, если я не умру на 41 день, то буду смешон,
– рассказал политик.
Он сказал о своем плохом самочувствии и попросил активизировать сотрудничество с западными союзниками относительно его освобождения.
Письмо Саакашвили / Фото из телеграм-канала Людмилы Денисовой
Что известно о задержании Саакашвили
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Он 1 октября обнародовал видео из Батуми, а уже вечером его задержали.
- Против политика на родине открыли ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. Поэтому Саакашвили отправили в тюрьму в город Рустави, где он объявил голодовку.
- Политик голодает уже 35 день. По словам его возлюбленной, нардепа Елизаветы Ясько, Михеил Саакашвили уже похудел на 20 килограммов.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, где поблагодарил его за поддержку и выразил убеждение, что он сможет скоро вернуться в Украину.
- Президент Саломе Зурабишвили несколько раз заявляла, что никогда не помилует Саакашвили.