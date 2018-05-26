"Сказали, что из коммунальной службы": в Киеве придумали новый способ грабежа

25 мая на улице Раисы Окипной в Киеве произошло разбойное нападение. Двое злоумышленниц представились сотрудниками одной из коммунальных служб города и ворвались в квартиру к доверчивой женщине.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Киева.

Читайте также: В Испании задержали мужчину, который грабил банки последние 35 лет

На месте происшествия потерпевшая рассказала: две женщины постучали в дверь ее квартиры, представились сотрудниками одной из коммунальных служб и попросили открыть. Только хозяйка квартиры впустила женщин, те набросились на нее. Одна повалила потерпевшую на пол и приставила к ее шее нож, тем временем другая шарила по дому, ища ценные вещи,

– говорится в сообщении.

После злоумышленницы скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой телефон и украшения потерпевшей. Заявительница предоставила подробное описание нападавших.

Также очевидица происшествия рассказала полицейским, что слышала крики из указанной квартиры, а потом увидела, как две женщины вышли из подъезда и направились на остановку общественного транспорта неподалеку.

Уже через 10 минут злоумышленниц поймали в маршрутке. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у этих гражданок телефон и украшения, в которых потерпевшая впоследствии опознала свою собственность.



Грабительниц задержали прямо в маршрутке

Патрульные предполагаемых злоумышленниц задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Все обстоятельства происшествия выясняются.



При них были украденные ранее вещи