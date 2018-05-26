17:07
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

"Сказали, что из коммунальной службы": в Киеве придумали новый способ грабежа

188 Читати новину українською
Две женщины представились работницами коммунальных служб и ограбили квартиру
Две женщины представились работницами коммунальных служб и ограбили квартиру / crimea.kp.ru

25 мая на улице Раисы Окипной в Киеве произошло разбойное нападение. Двое злоумышленниц представились сотрудниками одной из коммунальных служб города и ворвались в квартиру к доверчивой женщине.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Киева.

Читайте также: В Испании задержали мужчину, который грабил банки последние 35 лет

На месте происшествия потерпевшая рассказала: две женщины постучали в дверь ее квартиры, представились сотрудниками одной из коммунальных служб и попросили открыть. Только хозяйка квартиры впустила женщин, те набросились на нее. Одна повалила потерпевшую на пол и приставила к ее шее нож, тем временем другая шарила по дому, ища ценные вещи,
– говорится в сообщении.

После злоумышленницы скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой телефон и украшения потерпевшей. Заявительница предоставила подробное описание нападавших.

Также очевидица происшествия рассказала полицейским, что слышала крики из указанной квартиры, а потом увидела, как две женщины вышли из подъезда и направились на остановку общественного транспорта неподалеку.

Уже через 10 минут злоумышленниц поймали в маршрутке. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у этих гражданок телефон и украшения, в которых потерпевшая впоследствии опознала свою собственность.

грабіжниці, Київ, поліція
Грабительниц задержали прямо в маршрутке

Патрульные предполагаемых злоумышленниц задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

грабіжниці, Київ, поліція
При них были украденные ранее вещи

грабіжниці, Київ, поліція
Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у этих гражданок телефон и украшения

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сегодня, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 25
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сегодня, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 581
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сегодня, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 95
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1753
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 354
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук