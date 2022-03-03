Скажите командованию, что хотите жить, – Зеленский обратился с призывом к оккупантам из России

3 марта 2022 , 01:44
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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к нации по поводу ситуации в стране. Кроме того, глава государства дал совет оккупантам.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных. 

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Обращение Зеленского

Президент Украины призвал оккупантов возвращаться домой "всей своей армией".

Скажите своему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать, вы хотите жить, 
– сказал Зеленский. 

Лидер Украины добавил, что остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее. 

Обращение президента Украины: смотреть видео

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Автор: Віта Свірневська