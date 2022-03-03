Скажите командованию, что хотите жить, – Зеленский обратился с призывом к оккупантам из России
3 марта 2022 , 01:44Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к нации по поводу ситуации в стране. Кроме того, глава государства дал совет оккупантам.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.
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Обращение Зеленского
Президент Украины призвал оккупантов возвращаться домой "всей своей армией".
Скажите своему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать, вы хотите жить,
– сказал Зеленский.
Лидер Украины добавил, что остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее.
Обращение президента Украины: смотреть видео
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