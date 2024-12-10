Российский "призрак" в Европе: в ГУР объяснили, что пугает некоторых союзников Украины

Некоторые партнеры в Европе не передают Украине оружие из-за страха перед Россией. Именно из-за кремлевской пропаганды в мире существуют эти "призраки" эскалации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью журналистам северомакедонского издания Civil Media.

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Скибицкий объяснил страхи партнеров

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев в очередной раз подтвердил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В интервью Скибицкий отметил, что Германия предоставила нашей стране немало военной помощи. Кроме систем ПВО, танков, артсистем, беспилотников, тяжелого вооружения, Бундесвер также тренирует украинских военных.

К слову, с начала полномасштабного вторжения Германия передала военной помощи на 28 миллиардов евро.

В то же время Скибицкий отметил, что для многих партнеров Украины по всему миру остается страх перед "видимостью" эскалации со стороны России.

Благодаря кремлевской пропаганде "призраки" эскалации блуждают по Европе. Иногда они проникают даже в самые высокие кабинеты. Мы можем понимать определенную осторожность в политике наших партнеров, но пытаемся убедить их не бояться абсурдных угроз со стороны России. Кремлевских маньяков и убийц, которые пошатнули мировую стабильность и угрожают Европе, надо только изолировать и наказывать,

– подчеркнул Скибицкий.

Представитель ГУР МО отметил, что дальнобойные ракеты Taurus – замечательное оружие, которое могло бы помочь Украине. Однако, из-за того, что оно продолжает лежать на складах, россияне и дальше прибегают к ракетному терроризму.