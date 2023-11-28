Историческая победа: в Киево-Печерской лавре показали возвращенное "скифское золото"
В Сокровищнице Национального музея истории Украины презентовали отдельные историко-культурные ценности из коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". С 2014 года они находились в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. В настоящее время "скифское золото" в Киеве.
Почти 10 лет шла борьба за судьбу этих исторически важных артефактов. Отдельные ценности из коллекции будут храниться в столице до деоккупации Крыма.
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"Скифское золото" торжественно представили
Событие на территории Киево-Печерской лавры открыл временный Министр культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
"Скифское золото" – самая ценная украинская коллекция, которую россиянам так и не удалось присвоить. Коллекция уже растаможена в Украине. Наши дипломаты, юристы, культурные деятели, правоохранители и спецслужбы провели масштабную работу по возвращению ценностей,
– сказал Карандеев.
Он также поблагодарил украинские компетентные органы, которые были причастны к возвращению "скифского золота" в Украину.
На презентации присутствовали заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол.
Вместе с работниками Музея истории Украины они открыли часть экспонатов.
Поздравляю всех нас с этой победой. Для меня это чрезвычайная честь, ведь я участвовала во всех судебных заседаниях. Украинская делегация была мощно представлена музейщиками,
– подчеркнула Эмине Джапарова.
Коллекция артефактов "скифского золота"/ Фото Министерства культуры и информационной политики Украины
"Скифское золото" в сокровищнице Национального музея истории Украины / Фото Министерства культуры и информационной политики Украины
Презентация коллекции в Киево-Печерской лавре / Фото Министерства культуры и информационной политики Украины
Что предшествовало возвращению ценностей из Нидерландов
- Согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину еще летом 2014 года, однако из-за оккупации полуострова этого не произошло.
- В том же году было начато уголовное производство из-за незаконного пребывания культурных артефактов за границей. С этого времени продолжались процессуальные действия и судебные процессы.
- В июне 2023 года Верховный Суд Нидерландов принял окончательное решение по этому вопросу в пользу Украины. Взыскания расходов на хранение экспонатов не было.
- В настоящее время благодаря украинским компетентным органам проходят меры по возвращению в Украину других элементов "скифского золота".