Историческая победа: в Киево-Печерской лавре показали возвращенное "скифское золото"

В Сокровищнице Национального музея истории Украины презентовали отдельные историко-культурные ценности из коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря". С 2014 года они находились в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. В настоящее время "скифское золото" в Киеве.

Почти 10 лет шла борьба за судьбу этих исторически важных артефактов. Отдельные ценности из коллекции будут храниться в столице до деоккупации Крыма.

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"Скифское золото" торжественно представили

Событие на территории Киево-Печерской лавры открыл временный Министр культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Скифское золото" – самая ценная украинская коллекция, которую россиянам так и не удалось присвоить. Коллекция уже растаможена в Украине. Наши дипломаты, юристы, культурные деятели, правоохранители и спецслужбы провели масштабную работу по возвращению ценностей,

– сказал Карандеев.

Он также поблагодарил украинские компетентные органы, которые были причастны к возвращению "скифского золота" в Украину.

На презентации присутствовали заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол.

Вместе с работниками Музея истории Украины они открыли часть экспонатов.

Поздравляю всех нас с этой победой. Для меня это чрезвычайная честь, ведь я участвовала во всех судебных заседаниях. Украинская делегация была мощно представлена музейщиками,

– подчеркнула Эмине Джапарова.

Коллекция артефактов "скифского золота"/ Фото Министерства культуры и информационной политики Украины



"Скифское золото" в сокровищнице Национального музея истории Украины / Фото Министерства культуры и информационной политики Украины

Презентация коллекции в Киево-Печерской лавре / Фото Министерства культуры и информационной политики Украины

Что предшествовало возвращению ценностей из Нидерландов