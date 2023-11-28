Майже 10 років тривала боротьба за долю цих історично важливих артефактів. Окремі цінності з колекції зберігатимуть у столиці до деокупації Криму.

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"Скіфське золото" урочисто презентували

Подію на території Києво-Печерської лаври розпочав тимчасовий Міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Скіфське золото" – найбільш коштовна українська колекція, яку росіянам так і не вдалося привласнити. Колекція вже розмитнена в Україні. Наші дипломати, юристи, культурні діячі, правоохоронці та спецслужби провели масштабну роботу для повернення цінностей,

– сказав Карандєєв.

Він також подякував українським компетентним органам, які були причетні до повернення "скіфського золота" в Україну.

На презентації були присутні заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Єннес де Мол.

Разом з працівниками Музею історії України вони відкрили частину експонатів.

Вітаю усіх нас з цією перемогою. Для мене це надзвичайна честь, адже я брала участь в усіх судових засіданнях. Українська делегація була потужно представлена музейниками,

– підкреслила Еміне Джапарова.

Колекція артефактів "скіфського золота"/ Фото Міністерства культури та інформаційної політики України



"Скіфське золото" у скарбниці Національного музею історії України / Фото Міністерства культури та інформаційної політики України

Презентація колекції у Києво-Печерській лаврі / Фото Міністерства культури та інформаційної політики України

Що передувало поверненню цінностей з Нідерландів