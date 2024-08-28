Детонации не было, а села эвакуировали: в Воронежской области дроны атаковали склад боеприпасов

В ночь на 28 августа в Воронежской области была тревожной. В регионе жаловались на атаку дронов, мощные взрывы, а позже заявили о возгорании возле "взрывоопасных объектов".

Об этом пишут российские телеграмм-каналы. Интересно, что оккупанты традиционно утверждают "успешное отражение атаки", однако почему-то эвакуировали 2 села возле места пожара, передает 24 Канал.

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Россияне заявили об атаке дронов на склад боеприпасов

Российские СМИ сообщили, что в Россошанском районе Воронежской области в ночь на 28 августа раздавались мощные взрывы. В сети писали об атаке беспилотников, а также заявили о пожаре.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев впоследствии сообщил, что в регионе сбили 1 дрон и, традиционно, "пострадавших и разрушений нет". Однако вспыхнул масштабный пожар в результате падения обломков. Интересно, что Гусев не стал называть объект, где произошло возгорание, а лишь добавил, что инцидент произошел возле "взрывоопасных предметов".

Гусев утверждает, мол, детонации не было, однако – власти эвакуировали жителей 2 сел. Для них развернули пункты временно размещения в районном центре.

В то же время местные жители сообщают, что дроны ударили по складу с боеприпасами на хуторе Малая Меженка.

Смотрите на карте, где расположен хутор

К слову, мощные взрывы ночью 28 августа раздавались и в Ростовской области. Местные жители также жаловались на атаку дронов, а впоследствии – заявили о пожаре на нефтебазе. В то же время местные власти утверждают об "успешном отражении атаки".

Стоит заметить, что в Ростовской области уже 10 дней пылает нефтебаза в Пролетарске Ростовской области. После успешной атаки дронов огонь охватывает все больше цистерн с горючим, а огонь обуздать очень сложно.