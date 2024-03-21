99 человек были на складе: во время атаки на Киев пострадал склад ROZETKA во время атаки на Киев
Во время ночной массированной ракетной атаки россиян на Киев значительные повреждения получил склад и транспорт интернет-магазина ROZETKA.
Об этом в сообщил соучредитель маркетплейса Владислав Чечеткин в фейсбук. По его словам, на момент атаки на складе находилась почти сотня людей.
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На фото – наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-то задержаться с доставками),
- написал он.
В результате атаки на Киев поврежден склад магазина ROZETKA / Фото Владислава Чечеткина
Поврежденные машины магазина на месте попадания обломков ракет / Фото Владислава Чечеткина
На складе находились люди
Во время удара на смене в помещении склада находились 99 человек. К счастью, они вовремя спустились в бомбоубежище. Прошло без пострадавших.
На складе произошло возгорание / Фото Владислава Чечеткина
Жертв удалось избежать / Фото Владислава Чечеткина
Атака на Киев: главное
- Россия атаковала столицу в ночь на 21 марта. Воздушные силы отчитались о сбитии 31 ракеты.
- В частности уничтожено 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 – их Россия запустила с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, и 2 баллистические ракеты (Искандер-М или его северокорейский аналог KN-23 и Х-47М2 Кинжал).
- В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 13 человек. В частности, 11-летняя девочка. Ее и 38-летнего мужчину госпитализировали.