99 человек были на складе: во время атаки на Киев пострадал склад ROZETKA во время атаки на Киев

Во время ночной массированной ракетной атаки россиян на Киев значительные повреждения получил склад и транспорт интернет-магазина ROZETKA.

Об этом в сообщил соучредитель маркетплейса Владислав Чечеткин в фейсбук. По его словам, на момент атаки на складе находилась почти сотня людей.

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На фото – наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-то задержаться с доставками),

- написал он.



В результате атаки на Киев поврежден склад магазина ROZETKA / Фото Владислава Чечеткина



Поврежденные машины магазина на месте попадания обломков ракет / Фото Владислава Чечеткина

На складе находились люди

Во время удара на смене в помещении склада находились 99 человек. К счастью, они вовремя спустились в бомбоубежище. Прошло без пострадавших.



На складе произошло возгорание / Фото Владислава Чечеткина



Жертв удалось избежать / Фото Владислава Чечеткина

Атака на Киев: главное