Местные жители рассказали, что инцидент произошел на территории гражданского объекта. Враг превратил его в состав боеприпасов и держал там немало запасов, сообщает 24 канал.

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Взрывы – очень громкие. Их слышат в разных концах города.

Журналист Денис Казанский добавил, что оккупанты специально делают склады с боеприпасами в жилых кварталах. Враг прикрывается людьми, а потом кричит, будто ВСУ стреляют в местных жителей.

Но многие дончане понимают, что происходит, и отмечают, что взрываются именно склады боеприпасов,

– заявил Казанский.

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ВСУ уничтожили склад в Снежном

Все чаще склады с боеприпасами российских оккупантов оказываются в огне. В ВСУ сообщили об очередном удачном файер-шоу. В частности, в ночь на 4 июля удалось ликвидировать склад в Снежном Донецкой области.

Это – большая победа ВСУ, ведь Снежное расположено в десятках километров от линии фронта. Расстояние от населенного пункта до границы с Россией – всего 18 километров.

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