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24 Канал Новости Украины Склады БпЛА, мост и прочее: Силы обороны атаковали важные объекты противника на ТОТ
19 августа, 16:58
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Обновлено - 17:23, 19 августа

Склады БпЛА, мост и прочее: Силы обороны атаковали важные объекты противника на ТОТ

Дария Черныш

Ночью 19 августа Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам российской армии. На временно оккупированных территориях поражены города, склады БпЛА и материально-технического обеспечения, а также пункты управления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что потерял враг?

Украинские защитники ночью ударили по автомобильному мосту через реку Молочную, расположенную в районе Молочанска на Запорожье. Отмечается, что оккупанты использовали объект для обеспечения военной логистики.

Кроме того, военные поразили три состава с беспилотниками противника. Они располагались вблизи Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области, а также Лобачева Луганской области. 

Также Силы обороны нанесли удар по наземному ретранслятору для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке в аннексированном Крыму.

Еще под прицелом был пункт управления БпЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области. Также бойцы били по:

  • составу материально-технического обеспечения в Кадиевке Луганской области,
  • району сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске, тоже на Луганщине.

Потери окупантов уточняются. Работа по ключевым военным целям противника продолжается,
– добавили военные.

Напомним, пограничное подразделение "Феникс" показало свою масштабную операцию против российской пехоты, дронов и НРК на Торецком направлении. Операторы БПЛА смогли ослабить наступательный потенциал противника на этом участке фронта.

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Война России с Украиной
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