Черная страница в истории Львова: 20 лет назад произошла Скниловская трагедия

Сегодня, 27 июля, прошло 20 лет со дня ужасающей катастрофы на Скниловском аэродроме. Именно в этот день 2002 года обычное авиационное шоу превратилось в одну из самых больших трагедий в истории независимой Украины.

Тогда в результате авиакатастрофы погибли 77 человек, 28 из них – дети. В 20-ю годовщину Скниловской трагедии 24 канал рассказывает, как и почему это случилось, информирует о расследовании и ответственности.

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История Скниловской трагедии

На Скниловском аэродроме 27 июля 2002 года проходило празднование 60-летия создания 14 авиационного корпуса Военно-Воздушных сил Украины. В программе было запланировано авиационное шоу, на которое собралось более 10 тысяч зрителей, в основном из Львова.

Пилоты должны были продемонстрировать выполнение фигур высшего пилотажа – один из демонстрационных полетов совершал Су-27УБ. Руководили тяжелым высокоманевровым истребителем с бортовым номером 42 в этот трагический день полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров.

Около 12:50 самолет должен был выполнить ряд сложных фигур, однако одну из них истребитель совершил на критически малой высоте – пытаясь выровняться в горизонтальное положение и избежать столкновения с землей, воздушное судно зацепило дерево, затем крылом коснулось бетонного покрытия рулевой дорожки, после чего, переворачиваясь, задело еще несколько самолетов, вспыхнуло и взорвалось.

На своем пути самолет буквально "сметал" десятки находившихся на аэродроме зрителей. В результате авиакатастрофы погибли 77 посетителей авиашоу, из них 28 были детьми, пострадали около 250 присутствующих.

Оба пилота, Топонарь и Егоров, при этом выжили – они осуществили катапультирование, когда самолет коснулся земли. Около двух месяцев пилоты истребителя лечились в военном госпитале, поскольку получили травмы позвоночника.

Самолет за несколько секунд до катастрофы / Скриншот по видеосюжету 24 канала

Расследование катастрофы

В сентябре 2002 года была озвучена первая официальная версия авиакатастрофы, а именно отклонение от задачи и ошибка в пилотировании Су-27. Расследование установило, что Топонарь и Егоров действительно были опытными пилотами с многолетним стажем, однако накануне авиашоу совершили лишь один тренировочный полет, причем не над аэродромом, где происходило событие, а на аэродроме в Озерном Житомирской области.

Владимир Топонарь, который был первым пилотом самолета, кстати, просил разрешения на дополнительные тренировочные полеты накануне авиашоу, однако ему отказали. В Скнилов 27 июля самолет вылетел из того же Озерного.

Кстати, следователи изучали просчеты в организации авиационного шоу и подготовки к нему, проблемы нехватки финансирования Военно-воздушных сил и других нюансов, которые могли стать причиной трагедии. Было установлено, что зрителей разместили не по предварительно согласованной схеме.

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Фигуранты и осужденные

Сначала по делу фигурировало сразу 12 человек, четыре генерала суд впоследствии оправдал, в частности:

главнокомандующего Военно-воздушными силами, генерал-полковника авиации Виктора Стрельникова;

командующего 14 авиационного корпуса, генерал-лейтенанта Сергея Онищенко;

заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, генерал-лейтенанта Александра Волошенко;

заместителя начальника по боевой подготовке, генерал-майора Владимира Алексеева.

Были признаны виновными в небрежной организации шоу и невыполнении задания, а также были лишены свободы:

первый пилот Владимир Топонарь, приговоренный к 14 годам за решеткой, вышел из тюрьмы через 11 лет после трагедии;

за решеткой, вышел из тюрьмы через 11 лет после трагедии; второй пилот Юрий Егоров, приговоренный к 8 годам , вышел на свободу через 2,5 года;

, вышел на свободу через 2,5 года; командующий 14 авиационным корпусом, генерал-майор Анатолий Третьяков, получил 6 лет тюремного срока, впрочем, отсидел 5;

тюремного срока, впрочем, отсидел 5; помощник руководителя полетов, подполковник Юрий Яцюк – из 5 присужденных лет тюрьмы отсидел не полных 3;

тюрьмы отсидел не полных 3; начальник службы безопасности полетов 14 авиационного корпуса Анатолий Лукиных получил 4 года условного срока.

Заметим, что оба пилота самолета Су-27 виновными себя не считали, указывая на неудачную организацию авиашоу и невозможность подготовиться к нему должным образом.

Добавим, что после Скниловской трагедии произошло немало кадровых изменений среди руководства украинской армии. Кроме того, родственникам погибших в результате авиакатастрофы выплатили от 10 до 100 тысяч гривен денежной компенсации.

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