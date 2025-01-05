Президент Чехии в прошлом году разрешил воевать в ВСУ 40 гражданам, среди них трое женщин

Чешский президент Петр Павел одобрил 40 заявлений на разрешение принять участие в боевых действиях в Украине в 2024 году. Это вдвое больше, чем за год до того.

Об этом пишет iRozhlas со ссылкой на пресс-секретаря чешского президента Филиппа Платоша, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Похвастался подарком: президент Чехии показал гостинец от украинских военных

Скольким гражданам Чехии дали разрешение воевать в ВСУ

Всего в 2024 году к президенту Чехии с разрешением воевать на стороне Украины обратились 109 их граждан. Он удовлетворил каждую третью заявку.

"В прошлом году министр обороны передал президенту всего 114 заявок от 109 заявителей для принятия решения. Пять человек подали заявку повторно", – сообщил Филипп Платош.

Самыми частыми причинами отказа были отрицательные выводы Министерства обороны, Министерства внутренних дел или Министерства иностранных дел Чехии.

В 2024 году среди заявителей также было трое женщин, и президент Чехии дал разрешение каждой из них.

"По состоянию на сейчас президент Петр Павел получил заявления на получение разрешения на службу в Вооруженных силах Украины от 181 гражданина Чешской Республики. В общем он удовлетворил 60 заявлений, получив одобрительные выводы от всех трех министерств", – подытожил он.

В издании указали, что неизвестно, сколько чехов – с разрешением или без – в конце концов попадают в Украину. Каждый, кто присоединился к украинской или любой другой армии за пределами НАТО без разрешения, грозит уголовное преследование в Чехии.