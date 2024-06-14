В июле будет максимально сложный период: насколько длительными могут быть отключения света

Из-за массированных российских обстрелов энергетическая система Украины получила серьезные повреждения и разрушения. Учитывая вывод в ремонт еще одного атомного энергоблока и рост потребления электроэнергии, в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Соответственно, отключения света могут стать более длительными, однако многое будет зависеть от погодных условий. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире 24 Канала спрогнозировал ситуацию с электроэнергией осенью и зимой.

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Чего ждать летом

В начале мая в Украине начали действовать графики отключения света. Иногда электроэнергию выключали экстренно. Это был период, когда одновременно находились в ремонте некоторые атомные энергоблоки и начала подниматься температура воздуха.

Тогда прежде всего включали не бытовые кондиционеры, а промышленные. Поскольку есть большой перечень производств и технологических процессов, которые не могут работать при повышенной температуре. К примеру, выработка продуктов и фармакологическая индустрия.

В июле, по словам директора Центра исследований энергетики, будет максимально сложный период репетиционно-зимнего характера. Большие ремонты многих энергоблоков будут проходить одновременно с жарой. Однако все будет зависеть от погодных условий и того, как будем проходить этот этап.

При той ситуации, которую имеем сейчас, и с корректировкой графиков <..> надеюсь, что продолжительность отключений, в частности, в июле будет не более 8 часов в сутки. В остальное время должны получать электричество, а, возможно, будет и мягче,

– предположил Александр Харченко.

Чего ждать осенью и зимой

Харченко предположил, что ситуация со светом осенью, в сентябре и октябре, должна стать более комфортной. В это время, по его информации, не планируется ремонтов крупных энергоблоков, будет ниже температура воздуха и соответственно меньше потребления.

Относительно зимы сложно делать прогнозы. Поскольку не знаем, какими будут атаки, что успеем и не успеем восстановить. Физическая работа идет, и не всегда можно предсказать, что удастся, что не удастся,

– констатировал директор Центра исследований энергетики.

Текущая ситуация в энергосистеме и прогнозы