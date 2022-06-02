Сколько и чего Украина получит от США

Ок, давайте разберемся о предоставлении Украине РСЗО. Вижу, что здесь не до конца все ясно, и начинают появляться разные домыслы и свободные интерпретации.

Итак, сколько и что предоставляют США? Сейчас Белый дом объявил о предоставлении 4 (четырех) ракетных систем HIMARS. Их количество специально уточнили на пресс-брифинге в Пентагоне, это самая официальная информация, которая есть.

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Что получит Украина

К этим системам придадут ракеты с дальностью до 80 километров. При этом в США добавили, что украинцы пообещали не использовать эти системы по целям на территории России, и что в этом вопросе есть полное и взаимное доверие.

Четыре установки, и это все? Нет. Это первый транш, но не последний. Так, как поначалу было с американскими гаубицами M777. Конкретно эти четыре HIMARS уже расположены в регионе – дальше украинских военных должны научить ими пользоваться.

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Сколько это займет времени, и когда HIMARS прибудут в Украину?

В США ожидают, что тренировка ВСУ займет около трех недель. В Пентагоне объяснили, что кроме использования новейших ракетных систем украинцев научат также их обслуживать.

Дают ли еще какие-нибудь ракетные системы, кроме HIMARS? Да. В минобороны Британии объявили, что вслед за США передадут Украине установки американского производства MLRS M270+ ракеты (также с дальностью действия до 80 километров).

Также в Пентагоне сказали, что вдобавок Украина получила определенное количество советских и российских РСЗО от партнеров и союзников, которые она уже использует в бою.

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