За 29 лет независимости Украины в авариях погибли 174 тысячи 95 человек. Пострадали в ДТП более 1 миллиона 264 тысячи человек.

Статистика от МВД

"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП – 24 канал). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, а травмировано было 1 миллион 264 тысячи", – рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает 24 канал.

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Вождение навеселе: скольких наказали

Он уточнил, в частности, что в 2019 году было зафиксировано 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии. Из этого количества 16 тысяч протоколов патрульной полиции были закрыты в судах. Поэтому за ними наказали водителей из-за затянутых сроков рассмотрения дел в судах.

"Около 1700 дел были закрыты, потому что судьи передавали дела на рассмотрение трудового коллектива", – добавил замминистра.

Добавим, что Геращенко также анонсировал, что в Верховной Раде в сентябре намерены принять закон об усилении ответственности за пьяное вождение. На такой шаг нардепов подтолкнула недавнее громкое смертельное ДТП возле Козина на Киевщине.

Заметим, что 13 июля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.