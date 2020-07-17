За 29 років незалежності України в аваріях загинули 174 тисячі 95 людей. Постраждали в ДТП понад 1 мільйон 264 тисячі людей.

Статистика від МВС

"В цьому році перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки українців загинуло за 29 років незалежності (у ДТП – 24 канал). Починаючи з 1991 року і по березень 2019 року, 174 095 осіб загинули за 29 років у ДТП, а травмовано було 1 мільйон 264 тисячі", – розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступник голови МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал.

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Водіння напідпитку: скількох покарали

Він уточнив, зокрема, що у 2019 року було зафіксовано 116 тисяч фактів водіння у нетверезому стані. З цієї кількості 16 тисяч протоколів патрульної поліції були закриті в судах. Тож за ними покарали водіїв через затягнуті строки розгляду справ у судах.

"Близько 1700 справ були закриті, бо судді передавали справи на розгляд трудового колективу", – додав заступник міністра.

Додамо, що Геращенко також анонсував, що у Верховній Раді у вересні мають намір ухвалити закон про посилення відповідальності за п'яне водіння. На такий крок нардепів підштовхнула нещодавня гучна смертельна ДТП біля Козина на Київщині.

Зауважимо, що 13 липня Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.