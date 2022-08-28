К примеру, регулярное собрание на необходимые вещи для наших защитников организует украинское IT-сообщество DOU. Об этом 24 каналу рассказала community lead этого сообщества Мария Дубинина.
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Айтишники донатят по-разному, но очень активно
По ее словам, посчитать, сколько именно денег жертвуют айтишники сложно, но суммы могут существенно отличаться. Однако аналитика по конкретному сбору средств все же есть. Так, в последнем организованном DOU сборе – на беспилотный комплекс PD-2 – средний донат составил 2400 гривен .
Вместе с тем, бывшие значительно большие суммы. К примеру, machine learning engineer из Киева задонатив на беспилотник 200 тысяч гривен . Это стало одним из самых больших единовременных взносов.
Мы понимаем, что ИТ-специалисты доначат деньги на разные инициативы – их очень много. Много собраний, много волонтеров, поэтому трудно посчитать, сколько доначит каждый из них,
– объяснила Мария Дубинина.
Дважды собрали по 30 миллионов
Большая активность айтишников в собрании средств на нужды военных – это бесспорный факт. Им удается собирать огромные суммы в считанные дни и даже меньше. Так, в мае, когда в DOU впервые собирали деньги на такой же БпЛА PD-2, им удалось закрыть сбор на 30 миллионов гривен всего за сутки .
"Мы рассчитывали, что будем собирать месяц – по миллиону в день. Но собрали за сутки, и все были приятно шокированы и удивлены", – вспомнила community lead.
Вчера, 27 августа, сообщество снова закрыло сбор на PD-2. Видя динамику донатов и то, как идет другое собрание, организаторы понимали, что будет сложнее, но все же надеялись собрать деньги за неделю. В определенный срок они уложились – украинские ИТ-специалисты задонатили DOU необходимую сумму за 5 дней .
Однако нужно понимать, что общая сумма, собранная ИТ-сообществом, еще больше, ведь разнообразные собрания там проходят и вспено закрываются регулярно.
Мария Дубинина рассказала, как украинские айтишники собирают деньги для ВСУ: смотрите видео
Как украинцы помогают военным: последние новости
- В канун Дня Независимости общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал об очередной партии помощи военным , которую он и его команда развезли около 20 подразделений защитников на Донбассе. В основном это транспорт, оптика, средства защищенной связи и дроны.
- Однако помогают ВСУ не только взрослые и известные. Самой молодой волонтером стала 5-летняя Мария Макеева из Кривого Рога. Вместе со старшим братом, девочка выступала в центре Львова, куда переехала во время полномасштабной войны. Дети собрали более 35 тысяч гривен за 10 часов.
- Очередную благотворительную акцию организовал волонтер Вадим Монастырский. Он пройдет 1300 километров на велосипеде по маршруту Харьков – Киев – Харьков, чтобы собрать деньги на бронированную машину скорой помощи.