До прикладу, регулярні збори на необхідні речі для наших захисників організовує українська IT-спільнота DOU. Про це 24 каналу розказала community lead цієї спільноти Марія Дубініна.

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Айтішники донатять по-різному, але дуже активно

За її словами, порахувати, скільки саме грошей жертвують айтішники складно, але суми можуть суттєво відрізнятися. Однак аналітика по конкретних зборах коштів все ж є. Так, в останньому організованому DOU зборі – на безпілотний комплекс PD-2 – середній донат склав 2400 гривень.

Разом з тим, булий значно більші суми. До прикладу, machine learning engineer з Києва задонатив на безпілотник 200 тисяч гривень. Це стало одним з найбільших одноразових внесків.

Ми розуміємо, що ІТ-спеціалісти донатять гроші на різні ініціативи – їх дуже багато. Багато зборів, багато волонтерів, тому важко порахувати, скільки донатить кожен з них,

– пояснила Марія Дубініна.

Двічі зібрали по 30 мільйонів

Велика активність айтішників у зборах коштах на потреби військових – це беззаперечний факт. Їм вдається збирати величезні суми за лічені дні та навіть менше. Так, у травні, коли у DOU вперше збирали гроші на такий самий БпЛА PD-2, їм вдалося закрити збір на 30 мільйонів гривень всього за добу.

"Ми розраховували, що будемо збирати місяць – по мільйону в день. Але зібрали за добу, і всі були приємно шоковані та вражені", – пригадала community lead.

Вчора, 27 серпня, спільнота знову закрила збір на PD-2. Бачачи динаміку донатів та те, як йдуть інші збори, організатори розуміли, що буде складніше, але все ж сподівалися зібрати гроші за тиждень. У визначений термін вони вклалися – українські ІТ-фахівці задонатили DOU необхідну суму за 5 днів.

Однак треба розуміти, що загальна сума, зібрана ІТ-спільнотою, є ще більшою, адже різноманітні збори там проходять та успіно закриваються регулярно.

Марія Дубініна розповіла, як українські айтішники збирають гроші для ЗСУ: дивіться відео

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