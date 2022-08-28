До прикладу, регулярні збори на необхідні речі для наших захисників організовує українська IT-спільнота DOU. Про це 24 каналу розказала community lead цієї спільноти Марія Дубініна.
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Айтішники донатять по-різному, але дуже активно
За її словами, порахувати, скільки саме грошей жертвують айтішники складно, але суми можуть суттєво відрізнятися. Однак аналітика по конкретних зборах коштів все ж є. Так, в останньому організованому DOU зборі – на безпілотний комплекс PD-2 – середній донат склав 2400 гривень.
Разом з тим, булий значно більші суми. До прикладу, machine learning engineer з Києва задонатив на безпілотник 200 тисяч гривень. Це стало одним з найбільших одноразових внесків.
Ми розуміємо, що ІТ-спеціалісти донатять гроші на різні ініціативи – їх дуже багато. Багато зборів, багато волонтерів, тому важко порахувати, скільки донатить кожен з них,
– пояснила Марія Дубініна.
Двічі зібрали по 30 мільйонів
Велика активність айтішників у зборах коштах на потреби військових – це беззаперечний факт. Їм вдається збирати величезні суми за лічені дні та навіть менше. Так, у травні, коли у DOU вперше збирали гроші на такий самий БпЛА PD-2, їм вдалося закрити збір на 30 мільйонів гривень всього за добу.
"Ми розраховували, що будемо збирати місяць – по мільйону в день. Але зібрали за добу, і всі були приємно шоковані та вражені", – пригадала community lead.
Вчора, 27 серпня, спільнота знову закрила збір на PD-2. Бачачи динаміку донатів та те, як йдуть інші збори, організатори розуміли, що буде складніше, але все ж сподівалися зібрати гроші за тиждень. У визначений термін вони вклалися – українські ІТ-фахівці задонатили DOU необхідну суму за 5 днів.
Однак треба розуміти, що загальна сума, зібрана ІТ-спільнотою, є ще більшою, адже різноманітні збори там проходять та успіно закриваються регулярно.
Марія Дубініна розповіла, як українські айтішники збирають гроші для ЗСУ: дивіться відео
Як українці допомагають військовим: останні новини
- Напередодні Дня Незалежності громадський діяч та волонтер Сергій Притула розповів про чергову партію допомоги військовим, яку він та його команда розвезли близько 20 підрозділам захисників на Донбасі. Здебільшого це був транспорт, оптика, засоби захищеного зв'язку та дрони.
- Однак допомагають ЗСУ не лише дорослі та відомі. Наймолодшою волонтеркою стала 5-річна Марія Макеєва з Кривого Рогу. Разом зі старшим братом дівчинка виступала у центрі Львова, куди переїхала під час повномасштабної війни. Діти зібрали понад 35 тисяч гривень за 10 годин.
- Чергову благодійну акцію організував волонтер Вадим Монастирський. Він подолає 1300 кілометрів на велосипеді за маршрутом Харків – Київ – Харків, аби зібрати гроші на броньовану машину швидкої допомоги.