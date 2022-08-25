Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, волонтер благодійної ініціативи CodeIT4Life Вадим Монастирський поїде за маршрутом Харків – Київ – Харків, щоб зібрати на цю броньовану машину швидкої допомоги. Її передадуть харківським парамедикам, які працюють на передовій.

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На Харківщині вже гинули медики через поганий автомобіль

У Харківській області вже був інцидент, коли автомобіль парамедиків під час евакуації наїхав на міну – тоді були загиблі серед лікарів. Волонтери хочуть, щоб таких ситуацій більше не було.

Вони знайшли в Британії спеціальний броньований автомобіль швидкої допомоги. Він обладнаний усіма спеціальними пристроями, які допоможуть медикам рятувати навіть поранених у вкрай тяжкому стані.

Сам Вадим Монастирський, який відправиться у велозабіг, був шокований, коли побачив на чому медики вивозять поранених. Часто доводиться використовувати зовсім не пристосовані автомобілі.

Вибачте, коли кладуть пораненого у якийсь Volkswagen T5, який зовсім для цього необладнаний, то це капець. Коли вони їдуть такими дорогами, де не можуть зафіксувати нормально людину… Це не робота. Вони мають працювати в комфортних умовах, – зазначив Вадим.

Засновник благодійної організації CodeIT4Life Олексій Холоденко заявив, що вони виділили з власних коштів 600 тисяч гривень на купівлю автомобіля. Решту сподіваються зібрати за допомогою небайдужих. Сам автомобіль коштує близько 75 тисяч доларів. Якщо вийде зібрати більше коштів – придбають більше машин.

Велопробіг транслюватимуть у соцмережах благодійної організації в інстаграмі та фейсбук. Приєднатися до збору коштів можна за посиланням.

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Нагадаємо, нещодавно українські захисники розгромили підрозділ російського омону на Харківщині. Вдалося знищити близько 30 окупантів, ще 40 – поранили.