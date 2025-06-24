Сколько дронов Украина может производить в год: Зеленский назвал впечатляющее количество

Украина может производить несколько миллионов дронов различных типов в год. Однако есть проблемы с фиксированием.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

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Зеленский о производстве дронов

Украинский лидер заявил, что наше государство может производить в год около 8 миллионов дронов различного типа. В то же время отметил, что финансирование есть на значительно меньшее количество.

Тем временем Россия использует не только свои нефтяные доходы для оборонного сектора, но и ресурсы Северной Кореи и Ирана. Кроме того, агрессор имеет коррумпированные связи с другими странами.

Зеленский подчеркнул, что поэтому наша объединенная солидарность – это лучший ответ на российскую военную сеть. Президент заявил, что Украина открыта к различным формам сотрудничества в оборонном секторе, включая обмен нашим опытом и достижениями с теми, кто помогает нам больше всего.

Мы должны быть лидерами в дроновой отрасли – ударных дронах, и дронах-перехватчиках. И продолжать продвигаться с производством традиционного оружия, учитывая те уроки, которые мы получили от этой войны,

– подчеркнул Зеленский.

Президент призвал увеличить инвестирование в совместное с Украиной производство оружия. Подчеркнул, что все оружие, которое мы производим, станет частью сильной Европы и ее системы безопасности.