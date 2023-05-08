Сколько еще в Украине будет холодно: когда существенно потеплеет

После теплых и солнечных дней в Украине снова похолодало. В части областей даже наблюдаются сильные заморозки, а в Карпатах снова ожидается снегопад.

Сколько еще дней будет надоедать прохладная погода, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Как долго еще будет прохладная погода в Украине

Синоптик рассказывает, что малоподвижный антициклон "Tina" обосновался в последние дни над странами Балтии и Финским заливом. Он сформировался в условиях холодных воздушных масс над Скандинавией.

Благодаря своему особому расположению, "Tina" способствует поступлению морозного воздуха из северных широт в более южные. Как следствие, практически по всей территории Украины температура воздуха существенно снизилась вплоть до заморозков ночью.

Кибальчич отмечает, что на этой неделе синоптические условия не изменятся. Снова будет преобладать холодная погода с периодическими дождями и иногда грозами.

Кроме того, устойчивые северо-восточные ветры, а также облачность будут являться дополнительным препятствием для дневного прогрева воздуха, поэтому максимальные значения температуры ожидаются на довольно-таки "скромном уровне".

До середины мая сохранится прохладная погода, местами с дождями и порывистым ветром.

– прогнозирует синоптик.

Заметим, что ранее Кибальчич писал, что более интенсивное тепло следует ожидать уже во второй половине мая. В третьей декаде на Юге и Западе столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть +30 градусов. Также заметно теплее станут и ночи.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 8 мая, небольшие, иногда умеренные дожди ожидаются в юго-западной части Украины, а также на Донбассе. Днем на Востоке порывы ветра будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов. Однако, на Волыни и на крайнем Севере сильные заморозки в воздухе -3…0 градусов. Днем +12...+17, на Западе только +9...+14 градусов.

По прогнозу Кибальчича,умеренные дожди пройдут на юге и Донбассе. Ночью +2…+7. В западных областях на поверхности почвы заморозки -3…0 градусов. Днем температурный максимум – +11…+16. В среду,, преимущественно без осадков, кроме Востока. Небольшой дождь. Ночью температура в пределах +2...+7, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе снова заморозки до -3 градусов. Днем +12...+17, а в Закарпатье уже до +19. В четверг,, под влиянием гребня антициклона с севера осадков в Украине вообще не ожидается. Ночью +2...+7, днем +12...+17, в Закарпатье также до +19. В пятницу,, ночью без осадков. Днем местами в северных, западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +3...+8, днем +14...+19 градусов. В субботу,, на Западе, в Крыму и в Приазовье ожидается дождливая. Также днем местами грозы, а еще +15…+20 градусов. Ночью уже +5…+10. В воскресенье,, практически на всей территории нашего государства ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз и даже града. Ночью +7…+12 градусов, днем также +15…+20.