Как долго еще будут морозы: когда потеплеет по всей Украине

В Украине снова снизилась температура. В части областей ударил мороз до 11 градусов. Впрочем, уже вскоре будет потепление.

Когда ждать потепления, как долго еще будет мороз, передает 24 Канал. Кстати, в следующие трое суток ожидается мокрый снег.

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Сколько еще будут морозы в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 – 20 февраля в Украине преимущественно будет без осадков. Только ночью понедельника на Юго-Востоке, днем на крайнем Западе, во вторник в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью 1 – 6 градусов мороза, в северо-восточных областях местами 9 – 11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, в западных областях 2 – 8 тепла,

– отметили синоптики.

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Прогноз погоды на 19 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

В среду, в Украине, кроме Юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла. В юго-западных областях до +11. Тем временем на Востоке и Северо-Востоке ночью 2 – 7 мороза, днем около 0.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже с четверга в Украине ожидается потепление. Так, 22 февраля ночью уже преимущественно 0 – 2 градуса тепла. Только на Востоке небольшой мороз. Максимум 3 – 5 градусов на Харьковщине. Днем в Украине до +10.

Интересно, что в пятницу может пригреть еще больше. В частности, до 13 градусов тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что арктические вторжения весной еще возможны. Также при минусовой температуре возможен снег.