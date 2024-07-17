Мобилизация в Украине: сколько она еще продлится и кто подлежит призыву

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. С тех пор Верховная Рада продлевает их срок действия каждые 90 дней.

Напомним, что вчера, 16 июля, истек 60-дневный срок, который отводился на обновление военно-учетных данных. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сроки для этого продолжать не будут.

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Что изменил закон о мобилизации

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации. Документ, который вступил в силу 18 мая, отменяет систему срочной службы и вводит базовую общую военную подготовку для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях.

Подготовка продлится до пяти месяцев в мирное время и до трех месяцев во время военного положения. Это нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Также новый закон также предусматривает изменения в процедурах воинского учета призывников и вручения повесток. В частности, все военнообязанные имели 60 дней для обновления личных данных. Для этого нужно было обратиться в ЦНАП или ТЦК по месту фактического проживания.

Закон также содержит положения об отпусках для действующих военнослужащих и выплаты. Заметим, что законопроект рассматривал возможность демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы, но это положение было отклонено на этапе доработки.

Кого могут призвать в июле

С начала июля, как и раньше, повестки могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это касается тех мужчин, которые не имеют особых условий для отсрочки службы.

Военное руководство страны отмечает, что сегодня армии в первую очередь нужны штурмовики, артиллеристы, водители, IT-специалисты и связисты. Набор осуществляется не только для боевых задач на передовой, но и для других операционных задач.

Кого могут мобилизовать в июле 2024 года:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья, имеющих военный опыт;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных по состоянию здоровья (которые в течение девяти месяцев должны пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус "годные" или "непригодные"), которые не имеют военного опыта;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, снятых с воинского учета, но признанных годными (которые в течение девяти месяцев должны пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус "годные" или "непригодные") по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Сколько еще продлится мобилизация

Общая мобилизация и военное положение в Украине начались на фоне полномасштабного вторжения и с тех пор продолжаются Верховной Радой каждые 90 дней.

Всеобщую мобилизацию и военное положение уже продлевали на такие сроки:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля 2024 года до 14 мая 2024 года.

Сейчас мобилизация продлена еще на 90 дней – с 14 мая до 11 августа 2024 года.