Сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан, – в ОП о гибели Брента Рено

В Офисе Президента отреагировали на гибель Брента Рено.

В полиции рассказали, что еще двое журналистов – пострадали. Их госпитализировали.

Заметьте В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times

К несоблюдению Россией правил войны вопросов нет. Вопрос лишь один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной,

– подчеркнул Подоляк.

По словам полицейского Александра Бугая, Рено застрелили. Пуля попала в голову и вышла через глаз.

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