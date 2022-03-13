Сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан, – в ОП о гибели Брента Рено

13 марта 2022 , 16:03
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Источник:

твиттер Михаила Подоляка

В Офисе Президента отреагировали на гибель Брента Рено.

В полиции рассказали, что еще двое журналистов – пострадали. Их госпитализировали.

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К несоблюдению Россией правил войны вопросов нет. Вопрос лишь один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной,
– подчеркнул Подоляк.

По словам полицейского Александра Бугая, Рено застрелили. Пуля попала в голову и вышла через глаз.

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Автор: Мар'яна Бекало