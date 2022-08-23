Существенный перелом в войне, – Подоляк сказал, какое оружие сейчас нужно Украине

Для перелома в войне у нас все еще недостаточно оружия. Так, на ход российско-украинской войны оказали бы существенное влияние еще 50 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сколько стоит перелом в войне

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал собственное сообщение в твиттере, в котором подсчитал, что цена 50 таких установок, а вместе с ними и достижение паритета огня и разрушение логистики врага – 200 миллионов долларов.

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Подоляк отметил, что эта сумма – точно не "все деньги мира". Более того, это даже не стоимость яхты одного из российских олигархов.

По словам советника главы ОП, у него нет претензии к странам-партнерам, которые мощно поддерживают Украину. Без этой помощи справиться с русским нашествием при такой интенсивности войны было бы гораздо труднее.

Я хотел привести конкретный пример. Война – математика, это конкретное количество денег, военных ресурсов и т.д. Действительно, 50, 60, 80 HIMARS – это небольшая сумма,

– объяснил Подоляк.

Не HIMARS едиными

Он подчеркнул, что речь идет не только о HIMARS, но и в целом о реактивных системах залпового огня, к примеру, M270 или любая другая система, обеспечивающая более 80 километров дальности.

По его мнению, для масштабного перелома требуется дополнительно 50 соответствующих РСЗО и определенное количество ракет к ним. Это позволит полностью разрушить логистическую и штабную инфраструктуру оккупантов по периметру зоны боевых действий.

"Я показываю, что суммы не столь велики, что эта война имеет конкретную математику. Например, если мы говорим, что HIMARS стоит 4 – 4,5 миллиона долларов, а одна ракета к нему – 150 тысяч, то, безусловно, мы можем добавить еще 500 миллионов или даже миллиард на ракеты в том количестве, что нам нужно", – добавил Подоляк.

Конечно, речь идет о немалых суммах. Но, учитывая десятки миллиардов, которые западные партнеры уже выделили и продолжают выделять на помощь Украине, они абсолютно реальны.

Эта война – не абстрактна. Она имеет конкретику по каждому направлению. Если мы хотим такой перелом или такую деблокаду, это стоит столько денег в измерении тех же HIMARS,

– подытожил Михаил Подоляк.

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Заметим, что хотя россияне и грезят уничтожением систем HIMARS, которые наносят им огромные потери в живой силе, технике и боеприпасах, ВСУ не потеряли ни одного такого РСЗО. Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, HIMARS в Украине руководят высококвалифицированные офицеры-артиллеристы, за годы войны научившиеся быть фактически невидимыми для врага.