Доля местных жителей, которые считают Киев комфортным для жизни, выросла по сравнению с показателями 2021 года. Также, как свидетельствуют результаты опроса, более 50% местных жителей считают, что мэр Виталий Кличко успешно защищает интересы столицы и привлекает международную помощь к ликвидации последствий российских обстрелов.

82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни. По сравнению с результатами опроса, проведенного в августе 2021 года, несколько возросла доля киевлян, которые считают столицу комфортной для проживания (с 75% до 82%),

– говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Киевляне оценивают Киев как город, комфортный для жизни / Данные, предоставленные 24 Каналу

Треть киевлян отметили, что за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения придерживаются четверть жителей. А 35% считают, что ситуация не изменилась. Более половины респондентов признают, что Виталий Кличко успешно представляет интересы Киева. А также успешно привлекает международную помощь для ликвидации последствий обстрелов города.

Киевляне считают, что Кличко успешно представляет интересы города / Данные, предоставленные 24 Каналу

Исследование также показало, что абсолютное большинство жителей столицы – 87% – гордятся тем, что проживают в Киеве. Среди основных причин гордости за город респонденты чаще всего называли его:

историю и культурное наследие (62%);

парки и зеленые зоны (56%);

культурную жизнь (46%);

возможности для самореализации (41%).

Опрос провели с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности – не более 2,8%.