Частка місцевих мешканців, які вважають Київ комфортним для життя, зросла у порівнянні з показниками 2021 року. Також, як свідчать результати опитування, понад 50% місцевих мешканців вважають, що мер Віталій Кличко успішно захищає інтереси столиці та залучає міжнародну допомогу до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Зауважте Столиця запроваджує нову нагороду – "Почесний захисник/захисниця міста Києва", – Кличко

82% киян вважають Київ загалом комфортним для життя. Порівняно з результатами опитування, проведеного у серпні 2021 року, дещо зросла частка киян, які вважають столицю комфортною для проживання (з 75% до 82%),

– мовиться у повідомленні групи "Рейтинг".

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Кияни оцінюють Київ як місто, комфортне для життя / Дані, надані 24 Каналу

Третина киян зазначили, що за час перебування Віталія Кличка на посаді мера ситуація у місті покращилась. Протилежної думки дотримуються чверть мешканців. А 35% вважають, що ситуація не змінилася. Понад половина респондентів визнають, що Віталій Кличко успішно представляє інтереси Києва. А також успішно залучає міжнародну допомогу для ліквідації наслідків обстрілів міста.

Кияни вважають, що Кличко успішно представляє інтереси міста / Дані, надані 24 Каналу

Дослідження також показало, що абсолютна більшість мешканців столиці – 87% – пишаються тим, що проживають у Києві. Серед основних причин гордості за місто респонденти найчастіше називали її:

історію та культурну спадщину (62%);

парки та зелені зони (56%);

культурне життя (46%);

можливості для самореалізації (41%).

Опитування провели від 22 до 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності – не більше 2,8%.