Больше, чем площадь Британии и Румынии: Россия создала в Украине крупнейшее минное поле мира
Источник:Yonhap
Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле. Его площадь больше, чем некоторые страны.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Россия создала в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.
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Он добавил, что, даже без учета мин, больше всего от войны страдают именно гражданские районы, ведь россияне нацелены на инфраструктуру в густонаселенных районах Украины. 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.
Масштабы заминирования Украины россиянами
Шмыгаль подчеркнул, что в настоящее время в Украине заминировано около 250 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь некоторых стран:
- Размер Корейского полуострова – 221 тысяч квадратных километров;
- Размер Лаоса – 238 тысяч квадратных километров.
- Размер Румынии – 238 тысяч квадратных километров;
- Размер Великобритании – 244 тысячи квадратных километров;
На сегодняшний день это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей,
– подчеркнул премьер.
Премьер рассчитывает на помощь Южной Кореи.
Денис Шмыгаль добавил, что рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины. Ведь у этой страны уже есть такой опыт, соответствующие навыки и оборудование.
Также он поблагодарил Южную Корею за оказанную помощь и поддержку Украины. В настоящее время правительство Южной Кореи предоставило Украине помощь в размере 100 миллионов долларов.