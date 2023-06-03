Часть из них была надолго выведена из строя, а другие – кормят рыб в Черном море.
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"Москва" затонула, а "Иван Хурс" поразил дрон
"Самой крупной рыбой", возглавляющей список потерь российских морских судов, безусловно, стал крейсер "Москва". Затопление бывшего флагмана Черноморского флота России шокировало россиян, и они долго пытались скрыть это.
Кстати, повреждение корабля "Иван Хурс" россияне тоже пытались скрыть. Они даже публиковали видео его прохождения в Черном море якобы "без повреждений и крена", но потом выяснилось, что этим кадрам несколько лет. Также в сети появился момент удара морского дрона по "Ивану Хурсу".
Всего за полтора года войны Россия потеряла 17 боевых судов, а еще 4 – выведены из строя на длительный срок. Также один корабль был выведен из строя на 10 суток – это фрегат "Эссен". Поэтому Черноморский флот был вынужден держаться в Черном море подальше от украинского побережья, чтобы не рисковать другими судами.
Сколько своих кораблей потеряли оккупанты за год войны / Фото Армия Inform
Как затонул крейсер "Москва"
- 13 апреля 2022 года стало известно о пожаре на корабле "Москва". На следующий день, 14 апреля, Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что "Москва" была потоплена украинским "Нептуном".
- Спасти тогда удалось 14 моряков, а вот судьба 496 человек оставалась неизвестной. Позже некоторых моряков признали погибшими. Конечно, оккупанты и по сей день скрывают точное количество потерь.
- В конце концов поздно вечером 14 апреля Россия признала, что их крейсер "Москва" затонул. Это произошло во время буксировки корабля в порт временно оккупированного Севастополя.
- Институт Черноморских стратегических исследований сообщил, что в результате уничтожения "Москвы" количество ракетных ударов российского флота в Черном море уменьшилось почти на 25%.
- Кроме того, это существенно изменило ход событий, вызвав цепную реакцию: первое успешное использование украинских ракет на такое большое расстояние убедило наших партнеров, что нет смысла откладывать передачу ракет Harpoon. А тогда команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно использовала ракеты Harpoon в Украине, что привело к изгнанию российских оккупантов с острова Змеиный.