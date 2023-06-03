Часть из них была надолго выведена из строя, а другие – кормят рыб в Черном море.

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"Москва" затонула, а "Иван Хурс" поразил дрон

"Самой крупной рыбой", возглавляющей список потерь российских морских судов, безусловно, стал крейсер "Москва". Затопление бывшего флагмана Черноморского флота России шокировало россиян, и они долго пытались скрыть это.

Интересно! Министр обороны Алексей Резников напомнил, что день поражения крейсера "Москва" был последним днем доминирования российского флота на Черном море.

Кстати, повреждение корабля "Иван Хурс" россияне тоже пытались скрыть. Они даже публиковали видео его прохождения в Черном море якобы "без повреждений и крена", но потом выяснилось, что этим кадрам несколько лет. Также в сети появился момент удара морского дрона по "Ивану Хурсу".

Всего за полтора года войны Россия потеряла 17 боевых судов, а еще 4 – выведены из строя на длительный срок. Также один корабль был выведен из строя на 10 суток – это фрегат "Эссен". Поэтому Черноморский флот был вынужден держаться в Черном море подальше от украинского побережья, чтобы не рисковать другими судами.



Сколько своих кораблей потеряли оккупанты за год войны / Фото Армия Inform

Как затонул крейсер "Москва"